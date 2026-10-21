rbc.ua
UA | RU
Среда, 21 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Марта Костюк досрочно завершила матч 1/8 финала на турнире WTA 500 в Нинбо
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 21 октября 2026 · 17:14

Марта Костюк досрочно завершила матч 1/8 финала на турнире WTA 500 в Нинбо

Украинская теннисистка не смогла доиграть поединок второго круга
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Марта Костюк досрочно завершила матч 1/8 финала на турнире WTA 500 в Нинбо
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Марта Костюк досрочно завершила матч второго круга турнира WTA 500 в Нинбо. Украинка уступила "нейтральной" Екатерине Александровой в первом сете и после этого прекратила борьбу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Костюк проиграла первый сет

Костюк, получившая третий номер посева на турнире, начала встречу с Александровой на центральном корте. Украинка уступила первую партию со счетом 4:6.

Решающим стал брейк Александровой. После завершения сета Костюк решила не продолжать матч. В общей сложности встреча длилась всего 31 минуту.

Костюк упустила шансы на WTA Finals

Поражение также оказало существенное влияние на шансы украинки пробиться на Итоговый турнир WTA 2026. Ранее теоретическая возможность отобраться на заключительные соревнования сезона у Костюк появилась после того, как с турнира в Нинбо снялась ее основная конкурентка за попадание в восьмерку лучших игроков сезона – Ига Швентек.

В то же время Марта продолжает выступления в Нинбо в парном разряде, где играет вместе с Лейлой Фернандес.

Ранее свое выступление на турнире в Нинбо завершила и Дарья Снигур, которая в трех сетах уступила польской сопернице.

Теги: Марта Костюк Теннис
Главные матчи
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Интер - : - Шахтер
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Бавария - : - Арсенал
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Реал - : - Лейпциг
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Восьмая попытка для "горняков": где и когда смотреть матч "Интер" - "Шахтер" в Лиге чемпионов Восьмая попытка для "горняков": где и когда смотреть матч "Интер" - "Шахтер" в Лиге чемпионов "Вернуться сильнее": пятая ракетка Украины досрочно закончила сезон "Вернуться сильнее": пятая ракетка Украины досрочно закончила сезон Катастрофа для ПСЖ: парижане потеряли двух ключевых игроков в игре с "Барселоной" Катастрофа для ПСЖ: парижане потеряли двух ключевых игроков в игре с "Барселоной"
Мнения
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист