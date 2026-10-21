Марта Костюк досрочно завершила матч 1/8 финала на турнире WTA 500 в Нинбо

Марта Костюк досрочно завершила матч второго круга турнира WTA 500 в Нинбо. Украинка уступила "нейтральной" Екатерине Александровой в первом сете и после этого прекратила борьбу.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Костюк, получившая третий номер посева на турнире, начала встречу с Александровой на центральном корте. Украинка уступила первую партию со счетом 4:6.
Решающим стал брейк Александровой. После завершения сета Костюк решила не продолжать матч. В общей сложности встреча длилась всего 31 минуту.
Поражение также оказало существенное влияние на шансы украинки пробиться на Итоговый турнир WTA 2026. Ранее теоретическая возможность отобраться на заключительные соревнования сезона у Костюк появилась после того, как с турнира в Нинбо снялась ее основная конкурентка за попадание в восьмерку лучших игроков сезона – Ига Швентек.
В то же время Марта продолжает выступления в Нинбо в парном разряде, где играет вместе с Лейлой Фернандес.
Ранее свое выступление на турнире в Нинбо завершила и Дарья Снигур, которая в трех сетах уступила польской сопернице.