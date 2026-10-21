Марта Костюк достроково завершила матч 1/8 фіналу на турнірі WTA 500 у Нінбо

Марта Костюк достроково завершила матч другого кола турніру WTA 500 у Нінбо. Українка поступилася "нейтральній" Екатерині Александровій у першому сеті та після цього припинила боротьбу.

Костюк програла перший сет

Костюк, яка отримала третій номер посіву на турнірі, розпочала зустріч із Александровою на центральному корті. Українка поступилася у першій партії з рахунком 4:6.

Вирішальним став брейк Александрової. Після завершення сету Костюк вирішила не продовжувати матч. Загалом зустріч тривала лише 31 хвилину.

Костюк втратила шанси на WTA Finals

Поразка також суттєво вплинула на шанси українки пробитися на Підсумковий турнір WTA 2026. Раніше теоретична можливість відібратися на заключні змагання сезону у Костюк з'явилася після того, як з турніру в Нінбо знялася її основна конкурентка за потрапляння до вісімки найкращих гравчинь сезону – Іга Швьонтек.

Водночас Марта продовжує виступи в Нінбо у парному розряді, де грає разом із Лейлою Фернандес.