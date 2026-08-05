"Золото" в Париже: Байло и Середа одержали первую победу Украины на ЧЕ-2026

Уверенный путь и финальный рывок

Украинский дуэт с начала финала включился в борьбу за самые высокие места. Уже после второй попытки Байло и Середа захватили промежуточное лидерство, и удачно удерживали его в течение следующих прыжков, минимально опережая представителей Германии – Оле Йоганнеса Рослера и Паулину Александру Пфайф.

Судьбу чемпионства решила финальная, пятая попытка: за сложный задний прыжок с двумя с половиной сальто и полутора оборотами туловища "сине-желтые" получили от судей самую высокую оценку соревнований - 81.60 балла. Общий результат украинцев составил 323.16 очков, что позволило им уверенно опередить немецкую и испанскую пару.

Четвертая награда сборной в Париже

Этот успех стал первым "золотом" для Украины на Евро-2026. Всего у национальной команды по прыжкам в воду уже четыре медали турнира.

Ранее Середа получил "бронзу" в паре с Марком Гриценко (10 м), а Байло поднималась на третье место пьедестала в синхроне с Софией Выставкиной и в составе смешанной команды.