"Золото" в Парижі: Байло та Середа здобули першу перемогу України на ЧЄ-2026

Впевнений шлях та фінальний ривок

Український дует від початку фіналу включився у боротьбу за найвищі місця. Вже після другої спроби Байло та Середа захопили проміжне лідерство, яке вдало утримували протягом наступних стрибків, мінімально випереджаючи представників Німеччини – Оле Йоганнеса Рослера та Пауліну Александру Пфайф.

Долю чемпіонства вирішила фінальна, п'ята спроба: за складний задній стрибок із двома з половиною сальто та півторами обертами тулуба "синьо-жовті" отримали від суддів найвищу оцінку змагань – 81.60 бала. Загальний результат українців склав 323.16 очка, що дозволило їм упевнено випередити німецьку та іспанську пари.

Четверта нагорода збірної у Парижі

Цей успіх став першим "золотом" для України на Євро-2026. Загалом у доробку національної команди зі стрибків у воду вже чотири медалі турніру.

Раніше Середа здобув "бронзу" в парі з Марком Гриценком (10 м), а Байло піднімалася на третю сходинку п'єдесталу в синхроні із Софією Виставкіною та у складі змішаної команди.