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Другое 12 октября 2026 · 16:55

Триумфальный финал сезона: Украина покорила мировую серию по пляжной борьбе в Греции

Наши борцы завоевали целую россыпь наград и заняли весь подиум в одной из категорий
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Триумфальный финал сезона: Украина покорила мировую серию по пляжной борьбе в Греции
Сборная Украины по пляжной борьбе (фото: UWW)
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Национальная сборная Украины по пляжной борьбе феерично завершила международный сезон на финальном этапе Мировой серии в Греции. Наши спортсмены не только завоевали большое количество медалей на заключительном турнире, но и получили итоговые награды чемпионата мира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Медальный дождь и украинский пьедестал

На греческом песке украинские борцы продемонстрировали абсолютное доминирование. Настоящий фурор произвели женщины в категории до 70 кг, где весь пьедестал почета достался украинкам: Романа Вовчак завоевала "золото", Галина Разгонова получила "серебро", а Елена Никитинская – "бронзу".

Золотые награды на этапе также завоевали Диана Рысьова (до 50 кг), Оксана Москалева (до 60 кг) и Алексей Борута (до 70 кг). Серебряными призерами стали София Кушнир, Иван Семенов и Дарья Константинова, а "бронзу" получили Виктория Слободенюк и Важа Даиаури.

Благодаря этим успехам женская сборная Украины уверенно выиграла командный зачет греческого этапа, а мужская заняла итоговое третье место.

Итоги чемпионата мира

После завершения последнего этапа состоялся общий подсчет баллов Мировой серии, по итогам которого определились чемпионы и призеры чемпионата мира.

Мировые титулы завоевали сразу трое украинцев:

  • Оксана Москалева (до 60 кг)

  • Елена Никитинская (до 70 кг)

  • Алексей Борута (до 70 кг)

Серебряными призерами ЧМ по итогам сезона стали Диана Рысьова, София Кушнир, Галина Разгонова, Иван Семенов и Важа Даиаури. Бронзовые награды общего зачета завоевали Виктория Слободенюк, Анастасия Кравченко, Романа Вовчак и Дарья Константинова.

Ранее легендарный украинский каратист завершил карьеру после триумфа на престижном турнире.

Теги: Спортсмены Сборная Украины Чемпионат мира
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