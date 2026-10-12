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Інше 12 жовтня 2026 · 16:55

Тріумфальний фінал сезону: Україна підкорила світову серію з пляжної боротьби у Греції

Наші борці завоювали цілий розсип нагород та зайняли весь подіум у одній із категорій
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Тріумфальний фінал сезону: Україна підкорила світову серію з пляжної боротьби у Греції
Збірна України з пляжної боротьби (фото: UWW)
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Національна збірна України з пляжної боротьби феєрично завершила міжнародний сезон на фінальному етапі Світової серії у Греції. Наші спортсмени не лише вибороли велику кількість медалей на заключному турнірі, а й здобули підсумкові нагороди чемпіонату світу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Медальний дощ та український подіум

На грецькому піску українські борці продемонстрували абсолютну домінацію. Справжнім фурором відзначилася жіноча категорія до 70 кг, де весь п'єдестал пошани дістався українкам: Романа Вовчак виборола "золото", Галина Разгонова здобула "срібло", а Олена Нікітінська – "бронзу".

Золоті нагороди на етапі також вибороли Діана Рисьова (до 50 кг), Оксана Москальова (до 60 кг) та Олексій Борута (до 70 кг). Срібними призерами стали Софія Кушнір, Іван Семенов та Дар'я Константинова, а "бронзу" здобули Вікторія Слободенюк і Важа Даіаурі.

Завдяки цим успіхам жіноча збірна України впевнено виграла командний залік грецького етапу, а чоловіча – посіла підсумкове третє місце.

Підсумки чемпіонату світу

Після завершення останнього етапу відбувся загальний підрахунок балів Світової серії, за підсумками якого були визначені чемпіони та призери чемпіонату світу.

Світовий титул у свій актив записали одразу троє українців:

  • Оксана Москальова (до 60 кг)
  • Олена Нікітінська (до 70 кг)
  • Олексій Борута (до 70 кг)

Срібними призерами ЧС за підсумками сезону стали Діана Рисьова, Софія Кушнір, Галина Разгонова, Іван Семенов та Важа Даіаурі. Бронзові нагороди загального заліку вибороли Вікторія Слободенюк, Анастасія Кравченко, Романа Вовчак і Дар'я Константинова.

Раніше легендарний український каратист завершив кар'єру після тріумфу на престижному турнірі.

Теги: Спортсмени Збірна України Чемпіонат світу
Головні матчі
Серія А 12 жовтня 21:45
Торіно - : - Удінезе
Ла Ліга 12 жовтня 22:00
Леванте - : - Севілья
АПЛ 12 жовтня 22:00
Ковентрі - : - Ньюкасл
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