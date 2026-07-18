Салах решил, где будет зарабатывать миллионы после "Ливерпуля"

Бывший нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах определился с новым местом работы. Находящийся в статусе свободного агента 34-летний египетский вингер согласовал условия сотрудничества с известным турецким грандом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайдера издания Foot Mercato Санти Ауну.
После завершения девятилетней эпохи на "Энфилде" у египтянина было немало предложений для продолжения карьеры. В частности, в услугах форварда были серьезно заинтересованы состоятельные клубы из Саудовской Аравии и представители американской лиги МЛС. Тем не менее, Салах решил остаться в европейском футболе и начал переговоры со стамбульским "Бешикташем".
Поскольку нападающий покинул английскую команду по истечении срока действия контракта, турецкому клубу он достанется бесплатно.
Стороны согласовали основные параметры будущего соглашения.
Руководство стамбульцев рассчитывает полностью закрыть сделку в начале следующей недели. После этого форвард должен прибыть в Турцию для прохождения медицинского осмотра.
Напомним, что по окончании сезона-2025/26 Салах покинул английский "Ливерпуль", за который выступал с 2017 года. В составе мерсисайдцев египтянин зарекомендовал себя как один из лучших атакующих игроков мира.
Вместе с "Ливерпулем" Салах дважды выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также стал победителем Кубка Англии, Суперкубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
В общей сложности Мохамед забил 257 голов в 442 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. С этим показателем он стал третьим лучшим бомбардиром в истории клуба, уступая лишь легендарному Иану Рашу и Роджеру Ханту.
В последнем для себя сезоне в АПЛ нападающий отыграл 41 матч, отличившись 12 голами и оформив 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость свободного агента в 22 миллиона евро.
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