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Другое 18 июля 2026 · 11:56

Салах решил, где будет зарабатывать миллионы после "Ливерпуля"

Вместо МЛС или Саудовской Аравии звездный египтянин остается в Европе
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Салах решил, где будет зарабатывать миллионы после "Ливерпуля"
Мохаммед Салах (фото: Getty Images)

Бывший нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах определился с новым местом работы. Находящийся в статусе свободного агента 34-летний египетский вингер согласовал условия сотрудничества с известным турецким грандом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайдера издания Foot Mercato Санти Ауну.

Где будет играть звездный египтянин

После завершения девятилетней эпохи на "Энфилде" у египтянина было немало предложений для продолжения карьеры. В частности, в услугах форварда были серьезно заинтересованы состоятельные клубы из Саудовской Аравии и представители американской лиги МЛС. Тем не менее, Салах решил остаться в европейском футболе и начал переговоры со стамбульским "Бешикташем".

Поскольку нападающий покинул английскую команду по истечении срока действия контракта, турецкому клубу он достанется бесплатно.

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Стороны согласовали основные параметры будущего соглашения.

  • Срок контракта: Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон.
  • Зарплата: оклад египтянина будет составлять 10 миллионов евро в год, еще 2 миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов.

Руководство стамбульцев рассчитывает полностью закрыть сделку в начале следующей недели. После этого форвард должен прибыть в Турцию для прохождения медицинского осмотра.

Достижения египтянина с "Ливерпулем"

Напомним, что по окончании сезона-2025/26 Салах покинул английский "Ливерпуль", за который выступал с 2017 года. В составе мерсисайдцев египтянин зарекомендовал себя как один из лучших атакующих игроков мира.

Вместе с "Ливерпулем" Салах дважды выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также стал победителем Кубка Англии, Суперкубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

В общей сложности Мохамед забил 257 голов в 442 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. С этим показателем он стал третьим лучшим бомбардиром в истории клуба, уступая лишь легендарному Иану Рашу и Роджеру Ханту.

В последнем для себя сезоне в АПЛ нападающий отыграл 41 матч, отличившись 12 голами и оформив 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость свободного агента в 22 миллиона евро.

Ранее мы писали, что "Бешикташ" переманил звезду "Арсенала" за 20 миллионов евро.

Теги: Футбол Ливерпуль Бешикташ
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