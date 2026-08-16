Онофрийчук завоевала первое "золото" на чемпионате мира
Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук одержала историческую победу на чемпионате мира-2026 в финале упражнения с обручем.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Путь к "золоту"
Онофрийчук отобралась сразу в три финала чемпионата мира-2026. Первым из них стало личное многоборье, где украинская гимнастка заняла четвертое место и осталась без награды.
Впрочем, следующий финал принес Украине более приятные эмоции.
В упражнении с обручем Онофрийчук продемонстрировала лучший результат среди всех участниц. За свое выступление украинка получила 30,700 балла и стала обладательницей золотой медали.
Чемпионат мира-2026 по художественной гимнастике. Упражнение с обручем:
- Таисия Онофрийчук (Украина) – 30,700 балла
- София Рафаэли (Италия) – 30,500
- Дарья Варфоломеев (Германия) – 30,400
Украина ждала этой победы 13 лет
Для Онофрийчука это первое "золото" чемпионата мира в карьере.
В то же время, 18-летняя украинка принесла сборной первую победу на мировых первенствах по художественной гимнастике с 2013 года.
В последний раз украинские гимнастки побеждали на чемпионате мира благодаря Анне Ризаддиновой. Символично, что тогда украинка также завоевала "золото" именно в упражнении с обручем.
На этом выступление Онофрийчук на мировом первенстве не завершилось. Уже следующим испытанием для украинской звезды станет еще один финал – в упражнении с булавами. Он также пройдет сегодня, 16 августа.
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