Онофрійчук здобула перше "золото" на чемпіонаті світу

Шлях до "золота"

Онофрійчук відібралася одразу до трьох фіналів чемпіонату світу-2026. Першим із них стало особисте багатоборство, де українська гімнастка посіла четверте місце та залишилася без нагороди.

Втім, наступний фінал приніс Україні значно приємніші емоції.

У вправі з обручем Онофрійчук продемонструвала найкращий результат серед усіх учасниць. За свій виступ українка отримала 30,700 бала та стала володаркою золотої медалі.

Чемпіонат світу-2026 з художньої гімнастики. Вправа з обручем:

Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,700 бала Софія Рафаелі (Італія) – 30,500 Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 30,400

Україна чекала на цю перемогу 13 років

Для Онофрійчук це перше "золото" чемпіонату світу в кар'єрі.

Водночас 18-річна українка принесла збірній першу перемогу на світових першостях із художньої гімнастики з 2013 року.

Востаннє українські гімнастки перемагали на чемпіонаті світу завдяки Ганні Різатдіновій. Символічно, що тоді українка також здобула "золото" саме у вправі з обручем.

На цьому виступ Онофрійчук на світовій першості не завершився. Уже наступним випробуванням для української зірки стане ще один фінал – у вправі з булавами. Він також відбудеться сьогодні, 16 серпня.