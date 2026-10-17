Возглавили командный зачет: Бондарь и Заблоцкая выиграли "золото" ЧМ U-23 по борьбе

Женская сборная Украины торжествовала на чемпионате мира U-23 по борьбе. Ирина Бондарь победила американку Диану Нвачукву в финале категории до 62 кг со счетом 10:0, также завоевала "золото" и Ирина Заблоцкая.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины .

Бондарь разгромила соперницу в финале ЧМ

Ирина Бондарь уверенно прошла путь в финал, одержав разгромные победы 10:0 в 1/8 финала против колумбийки Алексы Мишель Куэро Куадрадо и в четвертьфинале против представительницы Канады.

В полуфинале Ирина не оставила шансов венгерской борчине Энико Элекес – схватка длилась всего 43 секунды. В финале она также уверенно победила представительницу США Диану Нвачукву со счетом 10:0.

Бондарь подтвердила свой высокий уровень, не оставив сопернице шансов в борьбе за золотую награду.

Заблоцкая завоевала второе "золото" для Украины

Еще одну "золотую" медаль для украинской команды добыла в борьбе Ирина Заблоцкая, которая стала чемпионкой мира U-23 в весовой категории до 72 кг. На пути к победе она одолела россиянку Олесю Безуглову в 1/8 финала, а также представительниц Монголии Одгерел Эрдене Очер и Канады Кэсси Карен Линн Корбетт в 1/4 и 1/2 финала соответственно.

В финале же украинка одолела представительницу Индии Амруту Шашикант Пуджари.

Украинки выиграли командный зачет

Бронзовую награду в копилку сборной добавила Анастасия Польская. Украинка заняла третье место в весовой категории до 53 кг.

Благодаря двум золотым и бронзовым медалям, а также успешным выступлениям в других весовых категориях, женская сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира U-23.