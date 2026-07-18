Магучих и Олислагерс устроили битву на космических высотах в Лондоне (видео)

Украинская прыгунья Ярослава Магучих завоевала серебряную награду на 11-м этапе Бриллиантовой лиги 2026 года в Лондоне. Первая очная дуэль летнего сезона против ее главной соперницы, австралийки Николы Олислагерс, завершилась сверхмощной и драматической борьбой за "золото".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию на "Суспільне Спорт" .

Нервный старт и историческая высота

Начало соревнований в секторе для прыжков в высоту оказалось для мировой рекордсменки непростым. Первоначальную планку 1.93 г. Магучих покорила лишь со второй попытки, из-за чего сразу оказалась в роли догоняющей. В то же время Олислагерс стартовала безошибочно.

Рубеж в 1.96 м снова заставил Ярославу выходить в сектор дважды, однако именно на этой высоте отсеялось большинство конкуренток – Элеанор Паттерсон, Ангелина Топич и Мария Жодзик не смогли продолжить борьбу.

Когда планку подняли на 2.01 м, в секторе остались только Магучих и Олислагерс. Оба лидера продемонстрировали феноменальный класс и взяли эту высоту. Этот момент стал знаковым для текущего летнего сезона: впервые в году сразу две спортсменки смогли преодолеть планку 2.00+ метров в пределах одного турнира.

Судьба "золота" и итоги этапа

Следующая высота 2.03 м не подчинилась ни одной легкоатлетке. В итоге и Магучих, и Олислагерс завершили турнир с идентичным результатом – 2.01 м. Тем не менее, золотая медаль лондонского этапа досталась австралийке, которая использовала меньшее количество попыток на предыдущих высотах. Третье место заняла Элеанор Паттерсон (1.96 м).

Для Ярославы Магучих это выступление стало первым поражением в сезоне-2026, а также продолжило серию неудач в летних очных противостояниях с Олислагерс.

Несмотря на "серебро", украинка укрепила свои позиции в общем зачете Бриллиантовой лиги. Лидером остается Элеанор Паттерсон (17 очков), Магучих идет второй (15 очков), а Ламара Дистин и Юлия Левченко делят 3-4 места, имея в активе по 13 баллов.