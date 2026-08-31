Форвард сборной Украины по хоккею предложил нестандартное решение по сбору перед ЧМ-2027

Нападающий сборной Украины по хоккею Даниил Трахт поделился идеями развития и популяризации хоккея в Украине. Спортсмен предложил проводить тренировочные сборы национальной команды на дому, ориентируясь на опыт футбольной сборной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Youtube-канал "Хоккейный пульс" .

Идея открытого собрания на дому

Трахт обратил внимание, что в сложных условиях войны важно искать действенные шаги для развития спорта и привлечения молодежи. Примером для подражания, по его мнению, может служить футбольная сборная Украины, которая проводила предварительное собрание на родине.

"Конечно, футбол - это другой уровень от хоккея, но, пожалуй, такая популяризация нам бы очень помогла. Чтобы молодые ребята видели, как это вообще - играть в хоккей, как проводят тренировки. Чтобы могли пообщаться с игроками и увидеть что-то новое", - пояснил нападающий.

Упущенная возможность

По словам хоккеиста, после выхода сборной в высший дивизион о хоккее много говорили в новостях, однако отсутствие возможности увидеть игру вживую привело к быстрому угасанию интереса:

"Когда мы выиграли чемпионат мира, все говорили о хоккее. В новостях было много хоккея. Но люди не могли увидеть вживую, что это такое... После чемпионата мира все поговорили, и потом все забыли", - отметил игрок.

Стоит отметить, что последний раз в полном составе национальная сборная Украины по хоккею проводила тренировки дома еще в декабре 2021 года, когда Трахту было 18 лет.

Феноменальное выступление на ЧМ-2026

Своим выступлением на международной арене Даниил Трахт подтверждает высокий класс. На ЧМ-2026 в дивизионе IA украинец занял первое место в рейтинге результативности среди всех хоккеистов турнира.

В 5 матчах нападающий забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи (8 очков по системе "гол+пас"). В общей сложности в топ-30 самых результативных игроков чемпионата мира вошли сразу шесть представителей Украины.