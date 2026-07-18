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Другое 18 июля 2026 · 12:44

"Астон Вилла" побила собственный трансферный рекорд ради героя ЧМ-2026

Бирмингемцы перехватили звездного швейцарца у прямого конкурента по АПЛ
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Астон Вилла" побила собственный трансферный рекорд ради героя ЧМ-2026
Иоганн Манзамби – футболист "Астон Виллы" (фото: avfc.co.uk)

Бирмингемская "Астон Вилла" официально объявила о подписании восходящей звезды европейского футбола Иоганна Манзамби. 20-летний швейцарский полузащитник покидает немецкий "Фрайбург" ради переезда на "Вилла Парк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

Как "Вилла" утерла нос конкуренту

Этот переход стал абсолютным рекордом в истории бирмингемского клуба. За талантливого хавбека "Львы" заплатили около 70 миллионов евро (чуть больше 50 миллионов фунтов стерлингов). Предыдущее достижение держалось два года, когда за Амаду Онану заплатили 50 миллионов фунтов.

Самое интересное, что швейцарский талант был в шаге от перехода в "Ньюкасл". "Сороки" уже полностью согласовали трансфер с "Фрайбургом" за 60 миллионов евро, и игроку оставалось только подставить подпись под личным контрактом. Однако молниеносное вмешательство руководства "Астон Виллы" и улучшенное финансовое предложение заставили швейцарца изменить решение в пользу команды Унаи Эмери.

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Для "Ньюкасла" это уже второе подобное фиаско за лето – ранее клуб аналогичным образом упустил экс-форварда "Реала" Виктора Муньоса, которого из-под носа забрал "Ливерпуль".

Громкое выступление на Мундиале

Отметим, что в мае Манзамби противостоял "Астон Вилли" в финале Лиги Европы, где англичане победили 3:0. Несмотря на поражение немцев, полузащитник был признан лучшим молодым игроком турнира. В составе "Фрайбурга" в прошлом сезоне он оформил 7 голов и 9 ассистов в 47-ми матчах.

Окончательно ценник на игрока взлетел после чемпионата мира-2026. В четырех поединках за сборную Швейцарии Манзамби забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи, став одним из главных открытий турнира. Иоганн помог своей сборной дойти до четвертьфинала, где альпийцы лишь в дополнительное время уступили Аргентине (1:3).

Ранее "Жирона" приняла жесткое решение по будущему Ваната.

Теги: Футбол Чемпионат Англии Чемпионат мира
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ЧМ-2026 Матч завершено
Испания 1:0 Аргентина
ЧМ-2026 Матч завершено
Франция 4:6 Англия
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