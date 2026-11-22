В японской Фукуоке подошел к концу престижный гранд-турнир по сумо Kyushu Basho 2026. Украинский сумоист Даниил Явгусишин, известный под именем Аонишики, сумел громко хлопнуть дверью в заключительный день соревнований.

Как завершился турнир для украинца

В заключительный соревновательный день 22-летний уроженец Винницы сошелся на дохе с другим обладателем ранга озэки – Котозакурой. После неудачного отрезка на турнире украинский борец сумел собраться и одержать верх, эффектно применив прием с выворачиванием руки – котенаге.

По итогам всего Kyushu Basho 2026 Аонишики записал в свой актив 7 побед при 8 поражениях. Отрицательный баланс означает, что украинец получает официальное предупреждение – кадобан. Теперь на следующем январском башо Даниилу необходимо одержать как минимум 8 побед, иначе он потеряет свой высокий ранг озэки.

Чемпионская развязка в плей-офф

Главная борьба за трофей в заключительный день развернулась между тремя претендентами: Оносато, Вакамотохару и Атамифуджи. Сначала Вакамотохару выбил из чемпионской гонки Атамифуджи, после чего йокодзуна Оносато в противостоянии обладателей высшего ранга победил Хошорю.

Поскольку Оносато и Вакамотохару финишировали с одинаковым балансом (по 13-2), судьбу титула решил дополнительный поединок плей-офф. В решающей схватке сильнее оказался Оносато (настоящее имя – Дайки Накамура). Для него этот Кубок императора стал вторым подряд и уже седьмым в профессиональной карьере.