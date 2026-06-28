Вердикт суперкомпьютера: ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф

Главный футбольный праздник четырехлетия переходит в самую жаркую фазу – на полях Северной Америки начинаются бескомпромиссные поединки на вылет. Искусственный интеллект подробно проанализировал сетку плей-офф и выставил каждой команде четкий математический процент успеха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет компании Opta .
В первом в истории раунда 1/16 финала география участников впечатляет.
Наибольшее представительство сохранила Европа – 13 сборных. Следом идет Африка с рекордными 9 командами, Южная Америка делегировала 5 коллективов, КОНКАКАФ – 3, а Азию будут представлять 2 сборные.
Согласно математическим расчетам, главным фаворитом на "золото" является сборная Франции, чьи шансы оценивают в 18,66%. Второе место зачета удерживает действующий обладатель титула Аргентина (16,26%), а замыкает тройку лидеров Испания (13,47%). Интересно, что все остальные участники плей-офф не смогли преодолеть даже 10-процентный барьер вероятности триумфа.
Главные фавориты ЧМ-2026 по версии Opta:
Кроме общей победы в турнире, аналитики просчитали вероятность выхода каждой пары в следующий раунд (1/8 финала).
Наиболее очевидными фаворитами своих противостояний выглядят Аргентина (около 90% против дебютанта Кабо-Верде), Испания (85,22% против Австрии) и Англия (84,04% против ДР Конго). Наиболее равная и упорная борьба ожидается в паре Австралии и Египта, где шансы почти равны.
Вероятность прохода команд в 1/8 финала:
Напомним, что большой марафон плей-офф ЧМ-2026 открывается уже в воскресенье, 28 июня, противостоянием между сборными Канады и ЮАР. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
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