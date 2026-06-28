Вердикт суперкомпьютера: ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф

География плей-офф

В первом в истории раунда 1/16 финала география участников впечатляет.

Наибольшее представительство сохранила Европа – 13 сборных. Следом идет Африка с рекордными 9 командами, Южная Америка делегировала 5 коллективов, КОНКАКАФ – 3, а Азию будут представлять 2 сборные.

Топ-10 претендентов

Согласно математическим расчетам, главным фаворитом на "золото" является сборная Франции, чьи шансы оценивают в 18,66%. Второе место зачета удерживает действующий обладатель титула Аргентина (16,26%), а замыкает тройку лидеров Испания (13,47%). Интересно, что все остальные участники плей-офф не смогли преодолеть даже 10-процентный барьер вероятности триумфа.

Главные фавориты ЧМ-2026 по версии Opta:

Франция – 18,66% Аргентина – 16,26% Испания – 13,47% Англия – 9,68% Бразилия – 6,47% Нидерланды – 5,11% Португалия – 4,74% Германия – 4,36% Колумбия – 3,19% Норвегия – 2,95%

Математический расклад 1/16 финала

Кроме общей победы в турнире, аналитики просчитали вероятность выхода каждой пары в следующий раунд (1/8 финала).

Наиболее очевидными фаворитами своих противостояний выглядят Аргентина (около 90% против дебютанта Кабо-Верде), Испания (85,22% против Австрии) и Англия (84,04% против ДР Конго). Наиболее равная и упорная борьба ожидается в паре Австралии и Египта, где шансы почти равны.

Вероятность прохода команд в 1/8 финала:

Канада – ЮАР: 68,29% – 31,71%

Бразилия – Япония: 68,94% – 31,06%

Германия – Парагвай: 78,58% – 21,42%

Нидерланды – Марокко: 61,17% – 38,83%

Кот-д'Ивуар – Норвегия: 32,19% – 67,81%

Франция – Швеция: 81,46% – 18,54%

Мексика – Эквадор: 61,35% – 38,65%

Англия – ДР Конго: 84,04% – 15,96%

Бельгия – Сенегал: 56,91% – 43,09%

США – Босния и Герцеговина: 78,46% – 21,54%

Испания – Австрия: 85,22% – 14,78%

Португалия – Хорватия: 67,42% – 32,58%

Швейцария – Алжир: 65,21% – 34,79%

Австралия – Египет: 46,44% – 53,56%

Аргентина – Кабо-Верде: 89,24% – 10.76%

Колумбия – Гана: 71,91% – 28,09%

Напомним, что большой марафон плей-офф ЧМ-2026 открывается уже в воскресенье, 28 июня, противостоянием между сборными Канады и ЮАР. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.