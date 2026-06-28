Вердикт суперкомп'ютера: ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф

Географія плей-офф

У першому в історії раунду 1/16 фіналу географія учасників вражає.

Найбільше представництво зберегла Європа – 13 збірних. Слідом іде Африка з рекордними 9 командами, Південна Америка делегувала 5 колективів, КОНКАКАФ – 3, а Азію представлятимуть 2 збірні.

Топ-10 претендентів

Згідно з математичними розрахунками, головним фаворитом на "золото" є збірна Франції, чиї шанси оцінюють у 18,66%. Другу сходинку заліку утримує чинний володар титулу Аргентина (16,26%), а замикає трійку лідерів Іспанія (13,47%). Цікаво, що всі інші учасники плей-оф не змогли подолати навіть 10-відсотковий бар'єр імовірності тріумфу.

Головні фаворити ЧС-2026 за версією Opta:

Франція – 18,66% Аргентина – 16,26% Іспанія – 13,47% Англія – 9,68% Бразилія – 6,47% Нідерланди – 5,11% Португалія – 4,74% Німеччина – 4,36% Колумбія – 3,19% Норвегія – 2,95%

Математичний розклад 1/16 фіналу

Окрім загальної перемоги у турнірі, аналітики прорахували ймовірність виходу кожної пари до наступного раунду (1/8 фіналу).

Найбільш очевидними фаворитами своїх протистоянь виглядають Аргентина (майже 90% проти дебютанта Кабо-Верде), Іспанія (85,22% проти Австрії) та Англія (84,04% проти ДР Конго). Найбільш рівна та запекла боротьба очікується в парі Австралії та Єгипту, де шанси майже рівні.

Ймовірність проходу команд до 1/8 фіналу:

Канада – ПАР: 68,29% – 31,71%

Бразилія – Японія: 68,94% – 31,06%

Німеччина – Парагвай: 78,58% – 21,42%

Нідерланди – Марокко: 61,17% – 38,83%

Кот-д'Івуар – Норвегія: 32,19% – 67,81%

Франція – Швеція: 81,46% – 18,54%

Мексика – Еквадор: 61,35% – 38,65%

Англія – ДР Конго: 84,04% – 15,96%

Бельгія – Сенегал: 56,91% – 43,09%

США – Боснія і Герцеговина: 78,46% – 21,54%

Іспанія – Австрія: 85,22% – 14,78%

Португалія – Хорватія: 67,42% – 32,58%

Швейцарія – Алжир: 65,21% – 34,79%

Австралія – Єгипет: 46,44% – 53,56%

Аргентина – Кабо-Верде: 89,24% – 10.76%

Колумбія – Гана: 71,91% – 28,09%

Нагадаємо, що великий марафон плей-офф ЧС-2026 відкривається вже у неділю, 28 червня, протистоянням між збірними Канади та ПАР. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.