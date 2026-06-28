Вердикт суперкомп'ютера: ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф

Головне футбольне свято чотириріччя переходить у найспекотнішу фазу – на полях Північної Америки розпочинаються безкомпромісні поєдинки на виліт. Штучний інтелект детально проаналізував сітку плей-офф та виставив кожній команді чіткий математичний відсоток на успіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт компанії Opta.
У першому в історії раунду 1/16 фіналу географія учасників вражає.
Найбільше представництво зберегла Європа – 13 збірних. Слідом іде Африка з рекордними 9 командами, Південна Америка делегувала 5 колективів, КОНКАКАФ – 3, а Азію представлятимуть 2 збірні.
Згідно з математичними розрахунками, головним фаворитом на "золото" є збірна Франції, чиї шанси оцінюють у 18,66%. Другу сходинку заліку утримує чинний володар титулу Аргентина (16,26%), а замикає трійку лідерів Іспанія (13,47%). Цікаво, що всі інші учасники плей-оф не змогли подолати навіть 10-відсотковий бар'єр імовірності тріумфу.
Головні фаворити ЧС-2026 за версією Opta:
Окрім загальної перемоги у турнірі, аналітики прорахували ймовірність виходу кожної пари до наступного раунду (1/8 фіналу).
Найбільш очевидними фаворитами своїх протистоянь виглядають Аргентина (майже 90% проти дебютанта Кабо-Верде), Іспанія (85,22% проти Австрії) та Англія (84,04% проти ДР Конго). Найбільш рівна та запекла боротьба очікується в парі Австралії та Єгипту, де шанси майже рівні.
Ймовірність проходу команд до 1/8 фіналу:
Нагадаємо, що великий марафон плей-офф ЧС-2026 відкривається вже у неділю, 28 червня, протистоянням між збірними Канади та ПАР. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше ми представили повні підсумки групового раунду ЧС-2026.