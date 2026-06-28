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Вердикт суперкомп'ютера: ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф

16:33 28.06.2026 Нд
2 хв
Тисячі симуляцій турнірної сітки вже визначили майбутнього чемпіона світу
aimg Андрій Костенко
У кого шансів виграти ЧС найбільше (фото: Getty Images)

Головне футбольне свято чотириріччя переходить у найспекотнішу фазу – на полях Північної Америки розпочинаються безкомпромісні поєдинки на виліт. Штучний інтелект детально проаналізував сітку плей-офф та виставив кожній команді чіткий математичний відсоток на успіх.

Географія плей-офф

У першому в історії раунду 1/16 фіналу географія учасників вражає.

Найбільше представництво зберегла Європа – 13 збірних. Слідом іде Африка з рекордними 9 командами, Південна Америка делегувала 5 колективів, КОНКАКАФ – 3, а Азію представлятимуть 2 збірні.

Топ-10 претендентів

Згідно з математичними розрахунками, головним фаворитом на "золото" є збірна Франції, чиї шанси оцінюють у 18,66%. Другу сходинку заліку утримує чинний володар титулу Аргентина (16,26%), а замикає трійку лідерів Іспанія (13,47%). Цікаво, що всі інші учасники плей-оф не змогли подолати навіть 10-відсотковий бар'єр імовірності тріумфу.

Головні фаворити ЧС-2026 за версією Opta:

  1. Франція – 18,66%
  2. Аргентина – 16,26%
  3. Іспанія – 13,47%
  4. Англія – 9,68%
  5. Бразилія – 6,47%
  6. Нідерланди – 5,11%
  7. Португалія – 4,74%
  8. Німеччина – 4,36%
  9. Колумбія – 3,19%
  10. Норвегія – 2,95%

Математичний розклад 1/16 фіналу

Окрім загальної перемоги у турнірі, аналітики прорахували ймовірність виходу кожної пари до наступного раунду (1/8 фіналу).

Найбільш очевидними фаворитами своїх протистоянь виглядають Аргентина (майже 90% проти дебютанта Кабо-Верде), Іспанія (85,22% проти Австрії) та Англія (84,04% проти ДР Конго). Найбільш рівна та запекла боротьба очікується в парі Австралії та Єгипту, де шанси майже рівні.

Ймовірність проходу команд до 1/8 фіналу:

  • Канада – ПАР: 68,29% – 31,71%
  • Бразилія – Японія: 68,94% – 31,06%
  • Німеччина – Парагвай: 78,58% – 21,42%
  • Нідерланди – Марокко: 61,17% – 38,83%
  • Кот-д'Івуар – Норвегія: 32,19% – 67,81%
  • Франція – Швеція: 81,46% – 18,54%
  • Мексика – Еквадор: 61,35% – 38,65%
  • Англія – ДР Конго: 84,04% – 15,96%
  • Бельгія – Сенегал: 56,91% – 43,09%
  • США – Боснія і Герцеговина: 78,46% – 21,54%
  • Іспанія – Австрія: 85,22% – 14,78%
  • Португалія – Хорватія: 67,42% – 32,58%
  • Швейцарія – Алжир: 65,21% – 34,79%
  • Австралія – Єгипет: 46,44% – 53,56%
  • Аргентина – Кабо-Верде: 89,24% – 10.76%
  • Колумбія – Гана: 71,91% – 28,09%

Нагадаємо, що великий марафон плей-офф ЧС-2026 відкривається вже у неділю, 28 червня, протистоянням між збірними Канади та ПАР. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше ми представили повні підсумки групового раунду ЧС-2026.

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