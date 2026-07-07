"Весь мир танцует": Иран жестко высмеял США после фиаско на ЧМ-2026

Федерация футбола Ирана выступила с резким заявлением и публично высмеяла сборную США после ее вылета из домашнего чемпионата мира-2026 от Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление организации в Instagram .

Ответ на "танец" американского чиновника

В своих социальных сетях иранская сторона опубликовала коллаж с результатами матчей против Бельгии на этом мундиале. Они сравнили собственную ничью с "красными дьяволами" (0:0) и разгромное поражение США (1:4), добавив красноречивую подпись: "Сейчас весь мир танцует, чтобы отпраздновать унизительное поражение политики от футбола".

Этот выпад стал прямым ответом на скандальное заявление министра внутренней безопасности США Марквейна Маллина. Ранее американский чиновник публично обрадовался невыходу Ирана из группы, похваставшись аннулированием виз для иранцев.

"Я просто рад, что с ними покончено. Я был так счастлив, когда нам удалось отозвать их визы и сказать, что они должны покинуть территорию США. Я мог бы даже станцевать веселый танец", - заявлял тогда Маллин.

В ответ иранская федерация подчеркнула, что подобные высказывания свидетельствуют о полном неуважении международного права и стандартов, которыми должны соблюдаться страны-хозяйки мировых спортивных форумов.

Сообщение Федерации футбола Ирана в Instagram (фото: instagram.com/teammellifootball)

Серия скандалов вокруг сборной Ирана в США

Нынешний троллинг подытожил целый ряд конфликтов между Ираном и организаторами ЧМ-2026. На протяжении всего турнира иранская сторона жаловалась на предвзятое отношение и давление.

В частности, во время Мундиаля возник громкий прецедент с задержанием звездного нападающего сборной Ирана Мехди Тареми в американском аэропорту.

Кроме того, главный тренер команды Амир Галенои неоднократно критиковал организацию чемпионата после ничьих с Новой Зеландией (2:2) и Египтом (1:1), заявляя, что его сборная чувствует себя "самой угнетенной" на турнире из-за отмененных голов и сопутствующих скандалов.

Градус противостоянию добавил и тот факт, что в преддверии игры США получили сомнительную помощь от ФИФА: дисциплинарный комитет организации внезапно приостановил дисквалификацию форварда Фоларина Балогуна. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп лично позвонил по телефону руководителю ФИФА Джанни Инфантино, что вызвало шквал критики в медиа. Однако даже такой шаг не спас американцев от фиаско.