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Бельгия выбила США с ЧМ-2026 и устроила политический троллинг на поле

11:30 07.07.2026 Вт
3 мин
Слезы в Сиэтле и танец на поле: как Бельгия выбила США из ЧМ-2026 и какая угроза ждет ее в 1/4 финала
aimg Екатерина Урсатий
Бельгия выбила США с ЧМ-2026 и устроила политический троллинг на поле Чемпионат мира по футболу 2026 (фото: Getty Images)
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Бельгия выбила США из ЧМ-2026, разгромив хозяев в Сиэтле со счетом 4:1. Поединок запомнился бенефисом Де Кетеларе и громким закулисным скандалом с ФИФА, который бельгийские футболисты высмеяли во время празднования одного из голов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

Бенефис Де Кетеларе и роковой прием от вратаря

Американцы надеялись на кураж после победы над Боснией, но бельгийский класс сказался почти сразу. Уже на 9-й минуте защита "звездно-полосатых" провалилась, Николас Раскин нашел передачей Шарля Де Кетеларе, и тот хладнокровно открыл счет.

Правда, без проблем в Бельгии не обошлось – уже в середине тайма из-за травмы поле покинул Амаду Онана. Его заменил Ганс Ванакен, который почти сразу стал соавтором гола в свои же ворота. На 31-й минуте американец Малик Тильман исполнял штрафной, мяч попал в стенку, а от головы несчастного Ванакена срыкошетивал в сетку – 1:1.

Однако радость трибун длилась всего две минуты. Бельгийцы ответили мгновенно: Леандро Троссард вырезал пас на оформившем дубль Де Кетеларе - 2:1.

Полностью игра была закрыта после перерыва. Сначала лидер американцев Кристиан Пулишич травмировался и вынужден был уйти с поля, а впоследствии голкипер США Мэттью Фрис допустил дикую ошибку.

Он неудачно выбежал далеко за пределы штрафной и, пытаясь отдать пас, угодил в соперника. Ванакен мгновенно сориентировался и издалека забросил мяч в пустые ворота, оправдавшись за автогол.

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Главный хайп разразился уже на третьей компенсированной минуте матча, когда Ромелу Лукаку забил четвертый мяч в ворота американцев. Празднуя взятие ворот, несколько игроков сборной Бельгии синхронно исполнили знаменитый "танец Трампа" - движения, давно ставшие вирусным мемом.

"Дело Балогуна" и политический троллинг на поле

Этот жест был чистым троллингом и ссылался на громкий скандал, разгоревшийся накануне игры.

Дело в том, что ФИФА неожиданно аннулировала дисквалификацию форварда США Фоларина Балогуна за красную карточку. В прессе мгновенно появились слухи о давлении на ассоциацию, а сам Дональд Трамп даже публично поблагодарил ФИФА в своих соцсетях.

В УЕФА такое решение назвали "непонятным", а вот бельгийские футболисты решили ответить на это во время игры.

Сам Балогун в итоге ничем команде не помог и ушел с поля без результативных действий. А вот бельгийцы оказались тонкими троллями.

Несмотря на такой финал, голкипер США Мэттью Фрис все же покидает турнир в статусе рекордсмена своей страны по количеству выигранных матчей на мундиалях (3 победы), обойдя Брэда Фиделя и Джеймса Дугласа.

Ранее мы сообщили, что ФИФА допустил Россию к новому чемпионату мира.

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