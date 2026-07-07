Бельгия выбила США с ЧМ-2026 и устроила политический троллинг на поле

Бельгия выбила США из ЧМ-2026, разгромив хозяев в Сиэтле со счетом 4:1. Поединок запомнился бенефисом Де Кетеларе и громким закулисным скандалом с ФИФА, который бельгийские футболисты высмеяли во время празднования одного из голов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

Бенефис Де Кетеларе и роковой прием от вратаря

Американцы надеялись на кураж после победы над Боснией, но бельгийский класс сказался почти сразу. Уже на 9-й минуте защита "звездно-полосатых" провалилась, Николас Раскин нашел передачей Шарля Де Кетеларе, и тот хладнокровно открыл счет.

Правда, без проблем в Бельгии не обошлось – уже в середине тайма из-за травмы поле покинул Амаду Онана. Его заменил Ганс Ванакен, который почти сразу стал соавтором гола в свои же ворота. На 31-й минуте американец Малик Тильман исполнял штрафной, мяч попал в стенку, а от головы несчастного Ванакена срыкошетивал в сетку – 1:1.

Однако радость трибун длилась всего две минуты. Бельгийцы ответили мгновенно: Леандро Троссард вырезал пас на оформившем дубль Де Кетеларе - 2:1.

Полностью игра была закрыта после перерыва. Сначала лидер американцев Кристиан Пулишич травмировался и вынужден был уйти с поля, а впоследствии голкипер США Мэттью Фрис допустил дикую ошибку.

Он неудачно выбежал далеко за пределы штрафной и, пытаясь отдать пас, угодил в соперника. Ванакен мгновенно сориентировался и издалека забросил мяч в пустые ворота, оправдавшись за автогол.

Главный хайп разразился уже на третьей компенсированной минуте матча, когда Ромелу Лукаку забил четвертый мяч в ворота американцев. Празднуя взятие ворот, несколько игроков сборной Бельгии синхронно исполнили знаменитый "танец Трампа" - движения, давно ставшие вирусным мемом.

belgium did the trump dance after beating USA pic.twitter.com/xva7xWZODz — BrickCenter (@BrickCenter_) 7 июля 2026

"Дело Балогуна" и политический троллинг на поле

Этот жест был чистым троллингом и ссылался на громкий скандал, разгоревшийся накануне игры.

Дело в том, что ФИФА неожиданно аннулировала дисквалификацию форварда США Фоларина Балогуна за красную карточку. В прессе мгновенно появились слухи о давлении на ассоциацию, а сам Дональд Трамп даже публично поблагодарил ФИФА в своих соцсетях.

В УЕФА такое решение назвали "непонятным", а вот бельгийские футболисты решили ответить на это во время игры.

Сам Балогун в итоге ничем команде не помог и ушел с поля без результативных действий. А вот бельгийцы оказались тонкими троллями.

Несмотря на такой финал, голкипер США Мэттью Фрис все же покидает турнир в статусе рекордсмена своей страны по количеству выигранных матчей на мундиалях (3 победы), обойдя Брэда Фиделя и Джеймса Дугласа.