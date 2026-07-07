Бельгія вибила США з ЧС-2026 і влаштувала політичний тролінг на полі

Бельгія вибила США з ЧС-2026, розгромивши господарів у Сіетлі з рахунком 4:1. Поєдинок запам'ятався бенефісом Де Кетеларе та гучним залаштунковим скандалом із ФІФА, який бельгійські футболісти висміяли прямо під час святкування одного з голів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo .

Бенефіс Де Кетеларе та фатальний прийом від воротаря

Американці сподівалися на кураж після перемоги над Боснією, але бельгійський клас дався взнаки майже одразу. Вже на 9-й хвилині захист "зірково-смугастих" провалився, Ніколас Раскін знайшов передачею Шарля Де Кетеларе, і той холоднокровно відкрив рахунок.

Правда, без проблем у Бельгії не обійшлося - уже в середині тайму через травму поле залишив Амаду Онана. Його замінив Ганс Ванакен, який майже одразу став співавтором голу у свої ж ворота. На 31-й хвилині американець Малік Тільман виконував штрафний, м'яч влучив у стінку, а від голови нещасного Ванакена зрикошетив у сітку - 1:1.

Проте радість трибун тривала всього дві хвилини. Бельгійці відповіли миттєво: Леандро Троссард вирізав пас на того ж таки Де Кетеларе, який оформив дубль - 2:1.

Повністю гру було закрито по перерві. Спочатку лідер американців Крістіан Пулішич травмувався і змушений був піти з поля, а згодом голкіпер США Меттью Фріс припустився дикої помилки.

Він невдало вибіг далеко за межі карного майданчика і, намагаючись віддати пас, влучив у суперника. Ванакен миттєво зорієнтувався і здалеку закинув м'яч у порожні ворота, виправдавшись за автогол.

Головний хайп вибухнув уже на третій компенсованій хвилині матчу, коли Ромелу Лукаку забив четвертий м'яч у ворота американців. Святкуючи взяття воріт, кілька гравців збірної Бельгії синхронно виконали знаменитий "танець Трампа" - рухи, які давно стали вірусним мемом.

Belgium did the Trump dance after beating USA pic.twitter.com/xva7xWZODz — BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026

"Справа Балогуна" та політичний тролінг на полі

Цей жест був чистим тролінгом і посилався на гучний скандал, що розгорівся напередодні гри.

Річ у тім, що ФІФА неочікувано анулювала дискваліфікацію форварда США Фоларіна Балогуна за червону картку. В пресі миттєво з'явилися чутки про тиск на асоціацію, а сам Дональд Трамп навіть публічно подякував ФІФА у своїх соцмережах.

В УЄФА таке рішення назвали "незрозумілим", а от бельгійські футболісти вирішили відповісти на це прямо під час гри.

Сам Балогун у підсумку нічим команді не допоміг і пішов з поля без результативних дій. А от бельгійці виявилися тонкими тролями.

Незважаючи на такий фінал, голкіпер США Меттью Фріс усе ж залишає турнір у статусі рекордсмена своєї країни за кількістю виграних матчів на мундіалях (3 звитяги), обійшовши Бреда Фіделя та Джеймса Дугласа.