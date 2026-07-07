Бельгія вибила США з ЧС-2026 і влаштувала політичний тролінг на полі
Бельгія вибила США з ЧС-2026, розгромивши господарів у Сіетлі з рахунком 4:1. Поєдинок запам'ятався бенефісом Де Кетеларе та гучним залаштунковим скандалом із ФІФА, який бельгійські футболісти висміяли прямо під час святкування одного з голів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo.
Бенефіс Де Кетеларе та фатальний прийом від воротаря
Американці сподівалися на кураж після перемоги над Боснією, але бельгійський клас дався взнаки майже одразу. Вже на 9-й хвилині захист "зірково-смугастих" провалився, Ніколас Раскін знайшов передачею Шарля Де Кетеларе, і той холоднокровно відкрив рахунок.
Правда, без проблем у Бельгії не обійшлося - уже в середині тайму через травму поле залишив Амаду Онана. Його замінив Ганс Ванакен, який майже одразу став співавтором голу у свої ж ворота. На 31-й хвилині американець Малік Тільман виконував штрафний, м'яч влучив у стінку, а від голови нещасного Ванакена зрикошетив у сітку - 1:1.
Проте радість трибун тривала всього дві хвилини. Бельгійці відповіли миттєво: Леандро Троссард вирізав пас на того ж таки Де Кетеларе, який оформив дубль - 2:1.
Повністю гру було закрито по перерві. Спочатку лідер американців Крістіан Пулішич травмувався і змушений був піти з поля, а згодом голкіпер США Меттью Фріс припустився дикої помилки.
Він невдало вибіг далеко за межі карного майданчика і, намагаючись віддати пас, влучив у суперника. Ванакен миттєво зорієнтувався і здалеку закинув м'яч у порожні ворота, виправдавшись за автогол.
Головний хайп вибухнув уже на третій компенсованій хвилині матчу, коли Ромелу Лукаку забив четвертий м'яч у ворота американців. Святкуючи взяття воріт, кілька гравців збірної Бельгії синхронно виконали знаменитий "танець Трампа" - рухи, які давно стали вірусним мемом.
Belgium did the Trump dance after beating USA pic.twitter.com/xva7xWZODz— BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026
"Справа Балогуна" та політичний тролінг на полі
Цей жест був чистим тролінгом і посилався на гучний скандал, що розгорівся напередодні гри.
Річ у тім, що ФІФА неочікувано анулювала дискваліфікацію форварда США Фоларіна Балогуна за червону картку. В пресі миттєво з'явилися чутки про тиск на асоціацію, а сам Дональд Трамп навіть публічно подякував ФІФА у своїх соцмережах.
В УЄФА таке рішення назвали "незрозумілим", а от бельгійські футболісти вирішили відповісти на це прямо під час гри.
Сам Балогун у підсумку нічим команді не допоміг і пішов з поля без результативних дій. А от бельгійці виявилися тонкими тролями.
Незважаючи на такий фінал, голкіпер США Меттью Фріс усе ж залишає турнір у статусі рекордсмена своєї країни за кількістю виграних матчів на мундіалях (3 звитяги), обійшовши Бреда Фіделя та Джеймса Дугласа.
Раніше ми повідомили, що ФІФА допустила Росію до нового чемпіонату світу.