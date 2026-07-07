ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Прощальный аккорд: Португалия понесла исторические потери после поражения от Испании

10:54 07.07.2026 Вт
3 мин
Слезы Роналду и заявление Мартинеса: чем завершился драматический вылет Португалии из ЧМ-2026
aimg Екатерина Урсатий
Прощальный аккорд: Португалия понесла исторические потери после поражения от Испании Криштиану Роналду (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Для Криштиана Роналда американский мундиаль завершился максимально болезненно.Португалия выбыла на первой же стадии плей-офф , минимально уступив Испании (0:1). Этот матч официально стал последним для 41-летнего капитана на чемпионатах мира, и сдержать эмоции на поле в Далласе он уже не смог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

Драма на последних минутах и слезы легенды

Роналду вышел в старте, отыграл все 90 минут и имел отличный шанс в первом тайме: на 37-й минуте он остро сыграл на добивании, но Унаи Симон в прыжке вытащил удар с линии вратарской.

Судьбу абсолютно ровного поединка решила первая компенсированная минута. Микель Мерино забил на 90+1, вернув Испанию в четвертьфинал и оставив португальцев ни с чем.

После финального свистка Криштиану долго ходил по кругу, аплодируя трибунам, но по дороге в раздевалку расплакался под прицелом телекамер. Накануне игры он откровенно говорил, что это его финальный ЧМ.

"Досадно идти вот так. Я отдал все, что имел, и оставляю турнир с чистой совестью. Это футбольная жизнь, надо двигаться дальше", - сказал футболист.

"Сейчас пора побыть с семьей и подумать, не хочу говорить лишнего на горячую голову", - цитирует Роналду ESPN .

На домашнем ЧМ-2030, который будет принимать Португалия вместе с Испанией и Марокко, Криштиану уже не сыграет - на тот момент ему исполнится 45 лет.

Читайте также: "Они просто запутались": Трамп объяснил свой скандальный звонок в ФИФА

Он покидает мундиалы с рекордом в 6 турниров (с 2006-го по 2026-й), 27 матчами и 11 голами в активе. Три из них он забил на текущем турнире, оформив дубль Узбекистана (5:0) и реализовав пенальти против Хорватии (2:1).

Самым высоким его достижением на мировой арене так и остался полуфинал 2006 года.

Роберто Мартинес следует следом: конец цикла сборной

Вместе с капитаном команду покидает и главный тренер. Испанский специалист Роберто Мартинес сразу после поражения заявил, что не будет продлевать истекающий сегодня контракт.

Мартинес возглавлял сборную с начала 2023 года (32 победы в 45 матчах), выиграл с ней Лигу наций 2024/25, но считает, что без золота на чемпионате мира его пребывание в должности потеряло смысл.

"Это конец цикла, команде нужен новый голос. Я забираю с собой прекрасные воспоминания об этих трех с половиной годах, они были одними из лучших в моей жизни. Теперь у президента федерации есть время и возможности спокойно выбрать нового тренера", - приводит слова Мартинеса The Athletic .

Обновленная сборная Португалии начнет свой путь уже в сентябре в Лиге наций, где сыграет в одной группе с Норвегией, Данией и Уэльсом – но уже без Мартинеса на мостике и без Роналду в планах на следующий Кубок мира.

Ранее мы рассказали, как Неймар в слезах объявил об уходе из сборной Бразилии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Чемпионат мира Криштиану Роналду Португалия
Новости
Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов", - Буданов
Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов", - Буданов
Аналитика
Ультиматумом с нами разговаривать не надо: интервью с Будановым о войне, Польше и Зеленском
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Ультиматумом с нами разговаривать не надо: интервью с Будановым о войне, Польше и Зеленском