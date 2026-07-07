Прощальный аккорд: Португалия понесла исторические потери после поражения от Испании

Для Криштиана Роналда американский мундиаль завершился максимально болезненно. Португалия выбыла на первой же стадии плей-офф , минимально уступив Испании (0:1). Этот матч официально стал последним для 41-летнего капитана на чемпионатах мира, и сдержать эмоции на поле в Далласе он уже не смог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

Драма на последних минутах и слезы легенды

Роналду вышел в старте, отыграл все 90 минут и имел отличный шанс в первом тайме: на 37-й минуте он остро сыграл на добивании, но Унаи Симон в прыжке вытащил удар с линии вратарской.

Судьбу абсолютно ровного поединка решила первая компенсированная минута. Микель Мерино забил на 90+1, вернув Испанию в четвертьфинал и оставив португальцев ни с чем.

После финального свистка Криштиану долго ходил по кругу, аплодируя трибунам, но по дороге в раздевалку расплакался под прицелом телекамер. Накануне игры он откровенно говорил, что это его финальный ЧМ.

"Досадно идти вот так. Я отдал все, что имел, и оставляю турнир с чистой совестью. Это футбольная жизнь, надо двигаться дальше", - сказал футболист.

"Сейчас пора побыть с семьей и подумать, не хочу говорить лишнего на горячую голову", - цитирует Роналду ESPN .

На домашнем ЧМ-2030, который будет принимать Португалия вместе с Испанией и Марокко, Криштиану уже не сыграет - на тот момент ему исполнится 45 лет.

Он покидает мундиалы с рекордом в 6 турниров (с 2006-го по 2026-й), 27 матчами и 11 голами в активе. Три из них он забил на текущем турнире, оформив дубль Узбекистана (5:0) и реализовав пенальти против Хорватии (2:1).

Самым высоким его достижением на мировой арене так и остался полуфинал 2006 года.

Роберто Мартинес следует следом: конец цикла сборной

Вместе с капитаном команду покидает и главный тренер. Испанский специалист Роберто Мартинес сразу после поражения заявил, что не будет продлевать истекающий сегодня контракт.

Мартинес возглавлял сборную с начала 2023 года (32 победы в 45 матчах), выиграл с ней Лигу наций 2024/25, но считает, что без золота на чемпионате мира его пребывание в должности потеряло смысл.

"Это конец цикла, команде нужен новый голос. Я забираю с собой прекрасные воспоминания об этих трех с половиной годах, они были одними из лучших в моей жизни. Теперь у президента федерации есть время и возможности спокойно выбрать нового тренера", - приводит слова Мартинеса The Athletic .

Обновленная сборная Португалии начнет свой путь уже в сентябре в Лиге наций, где сыграет в одной группе с Норвегией, Данией и Уэльсом – но уже без Мартинеса на мостике и без Роналду в планах на следующий Кубок мира.