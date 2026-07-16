"Университатя" – "Динамо": где смотреть ответный матч Лиги Европы

Основные детали матча

Поединок "Университатя" – "Динамо" начнется в 20:30 по киевскому времени.

Матч пройдет в румынском городе Клуж-Напока на стадионе "Клуж Арена", который вмещает 30 200 зрителей.

Главным арбитром встречи назначен 38-летний рефери из Уэльса Иван Гриффит.

Первый матч соперников, который прошел в польском Люблине и был номинально домашним для "Динамо", принес ничью - 0:0.

Как соперники играли между матчами ЛЕ

"Динамо" в Польше провело контрольный спарринг с местным "Радомяком", одержав уверенную победу со счетом 4:2. Героем встречи стал оформивший дубль капитан Виталий Буяльский. Также в воротах соперника отличились Шола Огундана и Владислав Герич.

"Университатя" имела сверхважную официальную дуэль. Команда играла за Суперкубок Румынии против одноклубников из Крайовы. Основное время завершилось вничью 1:1 (за Клуж забил россиянин Алибек Алиев), однако в серии послематчевых пенальти соперник киевлян уступил со счетом 3:5 и упустил престижный кубок.

Увидим ли в Клуже Ярмоленко

Первый поединок оставил много вопросов к реализации киевлян. "Динамо" полностью превосходило соперника и нанесло 24 удара по воротам, однако лишь 5 из них пришлись в створ.

Теперь болельщики и эксперты ожидают серьезных изменений в старте. В частности, Буяльский, который в первом поединке остался в запасе и вышел лишь в конце игры, теперь может выйти с первых минут вместо Александра Пихаленка. Также на фланге атаки может появиться Огундана вместо Назара Волошина.

А вот звездный ветеран Андрей Ярмоленко и французский новичок Пьер Мунгенге, по предварительной информации, пока не готовы проводить полный интенсивный матч на таком уровне.

Турнирные расклады и следующие соперники

Поражение по результатам двухматчевого противостояния не станет для кого-то из соперников роковым. Проигравший продолжит участие в еврокубках, правда в другом турнире.

Выигравший по сумме двух поединков – выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет против греческого ПАОКа.

Проигравшая команда переместится во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где ее уже ждет норвежский "Бранн".

Где смотреть матч в Украине

Прямую трансляцию проведет телеканал "2+2". Матч также будет доступен для просмотра на онлайн-платформах медиасервисов Киевстар ТВ и MEGOGO.