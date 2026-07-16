"Университатя" – "Динамо": где смотреть ответный матч Лиги Европы

В четверг, 16 июля, киевское "Динамо" проведет ответный матч стартового раунда квалификации Лиги Европы-2026/27 против румынской "Университати" (Клуж). Первая встреча в польском Люблине завершилась ничьей, так что теперь вся борьба переносится на поле соперника.
Где и когда смотреть решающий матч киевлян – подскажет РБК-Украина.
Поединок "Университатя" – "Динамо" начнется в 20:30 по киевскому времени.
Матч пройдет в румынском городе Клуж-Напока на стадионе "Клуж Арена", который вмещает 30 200 зрителей.
Главным арбитром встречи назначен 38-летний рефери из Уэльса Иван Гриффит.
Первый матч соперников, который прошел в польском Люблине и был номинально домашним для "Динамо", принес ничью - 0:0.
"Динамо" в Польше провело контрольный спарринг с местным "Радомяком", одержав уверенную победу со счетом 4:2. Героем встречи стал оформивший дубль капитан Виталий Буяльский. Также в воротах соперника отличились Шола Огундана и Владислав Герич.
"Университатя" имела сверхважную официальную дуэль. Команда играла за Суперкубок Румынии против одноклубников из Крайовы. Основное время завершилось вничью 1:1 (за Клуж забил россиянин Алибек Алиев), однако в серии послематчевых пенальти соперник киевлян уступил со счетом 3:5 и упустил престижный кубок.
Первый поединок оставил много вопросов к реализации киевлян. "Динамо" полностью превосходило соперника и нанесло 24 удара по воротам, однако лишь 5 из них пришлись в створ.
Теперь болельщики и эксперты ожидают серьезных изменений в старте. В частности, Буяльский, который в первом поединке остался в запасе и вышел лишь в конце игры, теперь может выйти с первых минут вместо Александра Пихаленка. Также на фланге атаки может появиться Огундана вместо Назара Волошина.
А вот звездный ветеран Андрей Ярмоленко и французский новичок Пьер Мунгенге, по предварительной информации, пока не готовы проводить полный интенсивный матч на таком уровне.
Поражение по результатам двухматчевого противостояния не станет для кого-то из соперников роковым. Проигравший продолжит участие в еврокубках, правда в другом турнире.
Выигравший по сумме двух поединков – выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет против греческого ПАОКа.
Проигравшая команда переместится во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где ее уже ждет норвежский "Бранн".
Прямую трансляцию проведет телеканал "2+2". Матч также будет доступен для просмотра на онлайн-платформах медиасервисов Киевстар ТВ и MEGOGO.
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