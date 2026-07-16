"Університатя" – "Динамо": де дивитися матч-відповідь Ліги Європи

Основні деталі матчу

Поєдинок "Університатя" – "Динамо" розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Матч пройде у румунському місті Клуж-Напока на стадіоні "Клуж Арена", який вміщує 30 200 глядачів.

Головним арбітром зустрічі призначений 38-річний рефері з Уельсу Іван Гріффіт.

Перший матч суперників, що пройшов у польському Любліні та був номінально домашнім для "Динамо", приніс нічию – 0:0.

Як суперники грали між матчами ЛЄ

"Динамо" у Польщі провело контрольний спаринг із місцевим "Радомяком", здобувши впевнену перемогу з рахунком 4:2. Героєм зустрічі став капітан Віталій Буяльський, який оформив дубль. Також у воротах суперника відзначилися Шола Огундана та Владислав Герич.

"Університатя" натомість мала надважливу офіційну дуель. Команда грала за Суперкубок Румунії проти одноклубників із Крайови. Основний час завершився внічию 1:1 (за Клуж забив росіянин Алібек Алієв), проте у серії післяматчевих пенальті суперник киян поступився з рахунком 3:5 і втратив престижний кубок.

Чи побачимо у Клужі Ярмоленка

Перший поєдинок залишив чимало запитань до реалізації киян. "Динамо" повністю переважало суперника та завдало 24 удари по воротах, проте лише 5 з них прийшлися у площину.

Тепер уболівальники та експерти очікують серйозних змін у старті. Зокрема Буяльський, який у першому поєдинку залишився в запасі та вийшов лише наприкінці гри, тепер може вийти з перших хвилин замість Олександра Піхальонка. Також на фланзі атаки може з'явитися Огундана замість Назара Волошина.

Натомість зірковий ветеран Андрій Ярмоленко та французький новачок П'єр Мунгенге, за попередньою інформацією, поки не готові проводити повний інтенсивний матч на такому рівні.

Турнірні розклади та наступні суперники

Поразка за результатами двоматчевого протистояння не стане для когось із суперників фатальною. Переможений продовжить участь у єврокубках, правда в же в іншому турнірі.

Той, хто виграє за сумою двох поєдинків – вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграє проти грецького ПАОКа.

Команда, що програє, переміститься до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де на неї вже чекає норвезький "Бранн".

Де дивитися матч в Україні

Пряму трансляцію проведе телеканал "2+2". Матч також буде доступний для перегляду на онлайн-платформах медіасервісів Київстар ТБ та MEGOGO.