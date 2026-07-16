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"Ця проблема впливає на психологію": легенда "Динамо" – про матч із "Університатею"

10:53 16.07.2026 Чт
2 хв
Юрій Максимов виділив ключові аспекти, чому матч у Клужі буде для киян складнішим за першу гру
aimg Данило Вереітін
"Ця проблема впливає на психологію": легенда "Динамо" – про матч із "Університатею" Юрій Максимов (фото: ФК "Полісся")
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Сьогодні "Динамо" проведе свій другий матч в рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської "Університаті" (Клуж). Перший матч у польському Любліні завершився нічиєю 0:0.

Український тренер та колишній футболіст столичного клубу Юрій Максимов у коментарі РБК-Україна поділився думками щодо шансів "Динамо" на вихід до другого кваліфікаційного раунду.

Проблеми першого матчу

Юрій Максимов відзначає фактор слабкої реалізації моментів у "Динамо" в першому матчі. З 25 ударів лише 6 прийшлися в площину воріт, а результативним не став жоден.

"На жаль, у першому матчі гравці "Динамо" не використали свої моменти. Забили б бодай один м'яч і вже сьогодні було б легше. За своїм характером перша і друга гра будуть зовсім різними", – вважає Юрій Максимов.

Така гра в атаці може суттєво вплинути на психологічний стан киян перед другим матчем, переконаний ексфутболіст "Динамо".

"Те, що кияни не реалізували багато своїх моментів, впливає і на психологічний стан команди. Моменти ж не виникають постійно, бувають такі матчі, коли шанс відзначитися випадає лише одного разу. А якщо ж не забивати свої моменти, то звісно, це матиме свої психологічні наслідки", – зазначив Максимов.

&quot;Ця проблема впливає на психологію&quot;: легенда &quot;Динамо&quot; – про матч із &quot;Університатею&quot;Матвій Пономаренко не забив у першому матчі проти "Університаті" (фото: ФК "Динамо")

Фактор гостьового стадіону

На думку фахівця, великий вплив на дії "Університаті" у цьому матчі матимуть власні вболівальники. За попередніми даними, на матч "Університатя" – "Динамо" завітає близько 20 тисяч глядачів.

"Румунська команда гратиме на своєму полі, вболівальники там серйозні, вони поженуть свою команду вперед. Плюс 2-3 людини, які пропускали перший матч, бо відновлювалися після матчів за збірні, напевно, зможуть допомогти "Університаті", – резюмував ексгравець "Динамо".

Попри цей розклад, Юрій Максимов не втрачає оптимізму і переконаний, що за підсумком двох протистоянь до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи вийде саме український представник.

"Сьогодні "Динамо" буде тяжко, але я впевнений, що київська команда пройде далі", – сказав Максимов.

Читайте також детальний звіт про перший матч "Динамо" – "Університатя" в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

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