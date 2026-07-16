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"Эта проблема влияет на психологию": легенда "Динамо" – о матче с "Университатей"

10:53 16.07.2026 Чт
2 мин
Юрий Максимов выделил ключевые аспекты, почему матч в Клуже будет для киевлян сложнее первой игры
aimg Даниил Вереитин
"Эта проблема влияет на психологию": легенда "Динамо" – о матче с "Университатей" Юрий Максимов (фото: ФК "Полесье")
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Сегодня "Динамо" проведет свой второй матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынской "Университати" (Клуж). Первый матч в польском Люблине завершился ничьей 0:0.

Украинский тренер и бывший футболист столичного клуба Юрий Максимов в комментарии РБК-Украина поделился мнениями о шансах "Динамо" на выход во второй квалификационный раунд.

Проблемы первого матча

Юрий Максимов отмечает фактор слабой реализации моментов у "Динамо" в первом матче. Из 25 ударов только 6 пришлись в створ ворот, а результативным не стал ни один.

"К сожалению, в первом матче игроки "Динамо" не использовали свои моменты. Забили бы хотя бы один мяч и уже сегодня было бы легче. По своему характеру первая и вторая игра будут совсем разными", – считает Юрий Максимов.

Такая игра в атаке может оказать существенное влияние на психологическое состояние киевлян перед вторым матчем, убежден экс-футболист "Динамо".

"То, что киевляне не реализовали много своих моментов, влияет и на психологическое состояние команды. Моменты же не возникают постоянно, бывают такие матчи, когда шанс отличиться приходится только однажды. А если же не забивать свои моменты, то, конечно, это будет иметь свои психологические последствия", - отметил Максимов.

&quot;Эта проблема влияет на психологию&quot;: легенда &quot;Динамо&quot; – о матче с &quot;Университатей&quot;Матвей Пономаренко не забил в первом матче против "Университата" (фото: ФК "Динамо")

Фактор гостевого стадиона

По мнению специалиста, большое влияние на действия "Университати" в этом матче будут иметь собственные болельщики. По предварительным данным, на матч "Университатя" - "Динамо" посетит около 20 тысяч зрителей.

"Румынская команда будет играть на своем поле, болельщики там серьезные, они погонят свою команду вперед. Плюс 2-3 человека, которые пропускали первый матч, потому что восстанавливались после матчей за сборные, наверное, смогут помочь "Университате", – резюмировал экс-игрок "Динамо".

Несмотря на это, Юрий Максимов не теряет оптимизма и убежден, что по итогам двух противостояний во второй квалификационный раунд Лиги Европы выйдет именно украинский представитель.

"Сегодня "Динамо" будет тяжело, но я уверен, что киевская команда пройдет дальше", – сказал Максимов.

Читайте также подробный отчет о первом матче "Динамо" - "Университатя" в первом квалификационном раунде Лиги Европы .

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