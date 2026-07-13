Суперник "Динамо" у Лізі Європи програв Суперкубок команді українців (відео)

Суперник київського "Динамо" у стартовому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зазнав фіаско у битві за перший трофей сезону. У матчі за Суперкубок Румунії "Університатя" з Клужа не змогла здолати чинного чемпіона країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Супербитва "Університать"

У битві за трофей команда з Клужа грала проти іншої "Університаті" – з Крайови. У складі суперника – чинного чемпіона і володаря Кубка Румунії – виступають два українські легіонери.

Воротар Павло Ісенко зараз травмований і участі у грі не брав. А захисник Олександр Романчук провів на полі весь матч і надійно цементував оборону команди з Крайови.

Основний час принципового протистояння завершився бойовою нічиєю (1:1), а у нервовій серії післяматчевих пенальті фортуна посміхнулася колективу українців – 5:3. Гравці з Крайови реалізували всі 5 ударів без шансів для голкіпера. А ось у складі Клужа головним антигероєм став Іссуф Макалу - івуарійський легіонер не впорався з тиском і запустив м'яч набагато вище воріт, зафіксувавши підсумкове фіаско своєї команди.

Для тріумфаторів із Крайови перемога дозволила оформити історичний требл за підсумками минулого сезону.

Що це означає для "Динамо"

Ця поразка не додасть впевненості команді з Клужа перед матчем-відповіддю з "Динамо", який відбудеться в Румунії у четвер, 16 липня, о 20:30.

Нагадаємо, перша зустріч суперників у рамках стартового раунду кваліфікації Ліги Європи принесла нічию (0:0). Переможець протистояння вийде у наступний раунд на грецький ПАОК. Той, хто програє, опуститься в Лігу конференцій, де в 2-му кваліфай-раунді зустрінеться з норвезьким "Бранном".