RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Соперник "Динамо" в Лиге Европы проиграл Суперкубок команде украинцев (видео)

10:20 13.07.2026 Пн
2 мин
Коллектив из Клужа не справился с нервами в серии пенальти
aimg Андрей Костенко
Матч за Суперкубок Румынии (фото: frf.ro)

Соперник киевского "Динамо" в стартовом квалификационном раунде Лиги Европы потерпел фиаско в битве за первый трофей сезона. В матче за Суперкубок Румынии "Университатя" из Клужа не смогла одолеть действующего чемпиона страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Супербитва "Университать"

В битве за трофей команда из Клужа играла против другой "Университати" – из Крайовы. В составе соперника – действующего чемпиона и обладателя Кубка Румынии – выступают два украинских легионера.

Вратарь Павел Исенко сейчас травмирован и участия в игре не принимал. А защитник Александр Романчук провел на поле весь матч и надежно цементировал оборону команды из Крайовы.

Читайте также: ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций усилился питомцем "Эвертона"

Основное время принципиального противостояния завершилось боевой ничьей (1:1), а в нервной серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась коллективу украинцев – 5:3. Игроки из Крайовы реализовали все пять ударов без шансов для голкипера. А вот в составе Клужа главным антигероем стал Иссуф Макалу – ивуарийский легионер не справился с давлением и запустил мяч гораздо выше ворот, зафиксировав итоговое фиаско своей команды.

Для триумфаторов из Крайовы победа позволила оформить исторический требл по итогам прошлого сезона.

Что это значит для "Динамо"

Это поражение не придаст уверенности команде из Клужа перед ответным матчем с "Динамо", который состоится в Румынии в четверг, 16 июля, в 20:30.

Напомним, первая встреча соперников в рамках стартового раунда квалификации Лиги Европы принесла ничью (0:0). Победитель противостояния выйдет в следующий раунд на греческий ПАОК. Проигравший опустится в Лигу конференций, где во 2-м квалифай-раунде встретится с норвежским "Бранном".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДинамоЛига ЕвропыФутбол