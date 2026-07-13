Суперник "Динамо" у Лізі Європи програв Суперкубок команді українців (відео)

Суперник київського "Динамо" у стартовому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зазнав фіаско у битві за перший трофей сезону. У матчі за Суперкубок Румунії "Університатя" з Клужа не змогла здолати чинного чемпіона країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
У битві за трофей команда з Клужа грала проти іншої "Університаті" – з Крайови. У складі суперника – чинного чемпіона і володаря Кубка Румунії – виступають два українські легіонери.
Воротар Павло Ісенко зараз травмований і участі у грі не брав. А захисник Олександр Романчук провів на полі весь матч і надійно цементував оборону команди з Крайови.
Основний час принципового протистояння завершився бойовою нічиєю (1:1), а у нервовій серії післяматчевих пенальті фортуна посміхнулася колективу українців – 5:3. Гравці з Крайови реалізували всі 5 ударів без шансів для голкіпера. А ось у складі Клужа головним антигероєм став Іссуф Макалу - івуарійський легіонер не впорався з тиском і запустив м'яч набагато вище воріт, зафіксувавши підсумкове фіаско своєї команди.
Для тріумфаторів із Крайови перемога дозволила оформити історичний требл за підсумками минулого сезону.
Ця поразка не додасть впевненості команді з Клужа перед матчем-відповіддю з "Динамо", який відбудеться в Румунії у четвер, 16 липня, о 20:30.
Нагадаємо, перша зустріч суперників у рамках стартового раунду кваліфікації Ліги Європи принесла нічию (0:0). Переможець протистояння вийде у наступний раунд на грецький ПАОК. Той, хто програє, опуститься в Лігу конференцій, де в 2-му кваліфай-раунді зустрінеться з норвезьким "Бранном".
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