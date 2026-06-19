Судейский террор на ЧМ-2026: арбитры за восемь дней побили рекорды прошлых Мундиалей

Как Босния и Катар изменили статистику

Показательный всплеск судейской строгости произошел в матчах второго тура группы B.

Сначала в противостоянии Швейцарии и Боснии и Герцеговины (4:1) с поля досрочно выгнали боснийца Тарика Мухаремовича. Его удаление стало четвертым на турнире – и это уже было повторением финальных показателей ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Новую порцию удалений зафиксировали в матче Канады против Катара (6:0). Арбитр матча — Кристиан Гарай из Чили — последовательно показал красную карточку двум катарским игрокам — Хомаму Ахмеду и Ассиму Мадибо. Сразу два удаления в одной игре мгновенно подняли общую планку ЧМ-2026 до 6 красных карточек, выведя этот чемпионат в десятку самых грязных в истории.

Кто ещё "вписался" в историю

Напомним, что первые три удаления были набраны ещё в эмоциональном матче-открытии Мундиаля между Мексикой и ЮАР. Тогда бразильский арбитр Уилтон Сампайо показал красную карточку южноафриканцам Сфифело Ситоле и Тембе Зване, а также мексиканскому защитнику Сесару Монтесу.

Динамика нынешнего турнира впечатляет, ведь на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 арбитры в сумме показывали всего по 4 красные карточки за все 64 матча. На ЧМ-2026 на данный момент сыграно лишь 27 встреч, а "норма" уже превышена.

Впрочем, до абсолютного исторического максимума командам и судьям ещё далеко.

Самым "красным" остается ЧМ-2006 года в Германии – 28 удалений за турнир (именно тогда карточку получил и украинец Владислав Ващук в матче против Испании).

Второе место занимает ЧМ-1998 во Франции (22 красные карточки).

Наиболее корректными являются ЧМ 1950 и 1970 годов – тогда вообще обошлось без удалений. По одному разу судьи доставали "красные" на первых мундиалях – в 1930 и 1934 годах.

ЧМ-2026 с 6 карточками пока занимает восьмую позицию в истории.