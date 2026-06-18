Гонка бомбардиров ЧМ-2026: Месси, Кейн, Мбаппе и сенсация из Новой Зеландии

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в одиночку возглавил гонку бомбардиров чемпионата мира по футболу 2026 года, забив первый хет-трик турнира. Еще семь футболистов отличились в первом туре дублями.

О текущей ситуации в гонке бомбардиров чемпионата мира — сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

Результативность на старте

Главное спортивное событие года, которое совместно принимают США, Мексика и Канада, с первых дней радует болельщиков высокой результативностью. Рекордным днем на турнире стало 14 июня – тогда участники забили 19 голов. Семь из них – на счету сборной Германии, которая одержала пока что самую крупную победу турнира, разгромив Кюрасао со счётом 7:1.

Всего в первом туре группового этапа команды забили друг другу 79 голов. Своими точными ударами на полях Северной Америки уже успели отличиться 57 футболистов из 39-ти различных национальных сборных.

Однако старт турнира запомнился не только яркими атаками, но и ошибками в обороне: на счету игроков уже пять автоголов.

В противовес общему голевому празднику сразу восемь сборных вообще не смогли распечатать ворота соперников в стартовых матчах и на данный момент имеют ноль в графе забитых мячей. Это сборные ЮАР, Гаити, Турции, Эквадора, Кабо-Верде, Алжира, Панамы и даже Испании.

Месси переписывает историю

Яркое выступление Лионеля Месси в первом туре позволило ему не только возглавить таблицу бомбардиров, но и сравняться с легендарным немецким нападающим Мирославом Клозе по общему количеству голов, забитых на чемпионатах мира (по 16).

Целых семь футболистов начали турнир с дублей. Первым это достижение удалось американцу Фоларину Балогуну в субботнем матче против Парагвая, а на следующий день его успех повторил немец Кай Хаверц в поединке с Кюрасао. Впоследствии к ним присоединились швед Ясин Аяри, англичанин Гарри Кейн, норвежец Эрлинг Холанд, а также звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Настоящей же сенсацией в этой компании голеадоров стал новозеландец Элайджа Джаст, который забил дубль в ворота Ирана.

Таблица лучших бомбардиров ЧМ-2026 после 1-го тура:

3 гола – Лионель Месси (Аргентина)

– Лионель Месси (Аргентина) 2 гола – Кай Хаверц (Германия), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция), Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Ясин Аяри (Швеция), Фоларин Балогун (США), Гарри Кейн (Англия)

Напомним, что на прошлом ЧМ в Катаре-2022 лучшим бомбардиром стал Мбаппе, забивший восемь голов в ворота соперников.