Гонка бомбардирів ЧС-2026: Мессі, Кейн, Мбаппе та сенсація з Нової Зеландії

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі одноосібно очолив бомбардирські перегони чемпіонату світу з футболу 2026 року, оформивши перший хет-трик турніру. Ще сім футболістів відзначилися в першому турі дублями.

Про поточну ситуацію в бомбардирських перегонах Мундіалю – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату .

Результативність на старті

Головна спортивна подія року, яку спільно приймають США, Мексика та Канада, з перших днів радує вболівальників високою результативністю. Рекордним днем на турнірі стало 14 червня – тоді учасники забили 19 голів. Сім з них – на рахунку збірної Німеччини, яка відзначилася поки що найбільшою перемогою турніру, розгромивши Кюрасао з рахунком 7:1.

Загалом у першому турі групового етапу команди наколотили у ворота один одного 79 голів. Своїми точними ударами на полях Північної Америки вже встигли відзначитися 57 футболістів із 39-ти різних національних збірних.

Проте старт турніру запам'ятався не лише яскравими атаками, а й помилками в обороні: у пасиві гравців зафіксовано вже п'ять автоголів.

На противагу загальному гольовому святу, одразу вісім збірних взагалі не змогли розпечатати ворота суперників у стартових поєдинках і наразі мають нуль у графі забитих м'ячів. Це команди ПАР, Гаїті, Туреччини, Еквадору, Кабо-Верде, Алжиру, Панами і навіть Іспанії.

Мессі переписує історію

Яскравий перформанс Ліонеля Мессі в першому турі дозволив йому не лише очолити таблицю голеадорів, а й зрівнятися з легендарним німецьким нападником Мирославом Клозе за загальною кількістю голів, забитих на чемпіонатах світу (по 16).

Одразу сім футболістів розпочали турнір із дублів. Першим це досягнення підкорилося американцю Фоларіну Балогуну в суботній грі проти Парагваю, а наступного дня його успіх повторив німець Кай Хаверц у поєдинку з Кюрасао. Згодом до них приєдналися швед Ясін Аярі, англієць Гаррі Кейн, норвежець Ерлінг Холанд, а також зірковий форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Справжньою ж сенсацією в цій компанії голеадорів став новозеландець Елайджа Джаст, який записав на свій рахунок дубль у ворота Ірану.

Таблиця найкращих бомбардирів ЧС-2026 після 1-го туру:

3 голи – Ліонель Мессі (Аргентина)

– Ліонель Мессі (Аргентина) 2 голи – Кай Хаверц (Німеччина), Ерлінг Холанд (Норвегія), Кіліан Мбаппе (Франція), Елайджа Джаст (Нова Зеландія), Ясін Аярі (Швеція), Фоларін Балогун (США), Гаррі Кейн (Англія)

Нагадаємо, що на минулому ЧС у Катарі-2022 найкращим бомбардиром став Мбаппе, який наколотив у ворота суперників вісім голів.