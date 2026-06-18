ua en ru
Чт, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Гонка бомбардирів ЧС-2026: Мессі, Кейн, Мбаппе та сенсація з Нової Зеландії

15:17 18.06.2026 Чт
2 хв
Перша статистика голеадорів Мундіалю
aimg Андрій Костенко
Гонка бомбардирів ЧС-2026: Мессі, Кейн, Мбаппе та сенсація з Нової Зеландії Ліонель Мессі (фото: x.com/AFASeleccionEN)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі одноосібно очолив бомбардирські перегони чемпіонату світу з футболу 2026 року, оформивши перший хет-трик турніру. Ще сім футболістів відзначилися в першому турі дублями.

Про поточну ситуацію в бомбардирських перегонах Мундіалю – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Читайте також: Йорданія, Панама, Бразилія чи Іспанія? Хто проходить у плей-офф ЧС-2026 з третього місця

Результативність на старті

Головна спортивна подія року, яку спільно приймають США, Мексика та Канада, з перших днів радує вболівальників високою результативністю. Рекордним днем на турнірі стало 14 червня – тоді учасники забили 19 голів. Сім з них – на рахунку збірної Німеччини, яка відзначилася поки що найбільшою перемогою турніру, розгромивши Кюрасао з рахунком 7:1.

Загалом у першому турі групового етапу команди наколотили у ворота один одного 79 голів. Своїми точними ударами на полях Північної Америки вже встигли відзначитися 57 футболістів із 39-ти різних національних збірних.

Проте старт турніру запам'ятався не лише яскравими атаками, а й помилками в обороні: у пасиві гравців зафіксовано вже п'ять автоголів.

На противагу загальному гольовому святу, одразу вісім збірних взагалі не змогли розпечатати ворота суперників у стартових поєдинках і наразі мають нуль у графі забитих м'ячів. Це команди ПАР, Гаїті, Туреччини, Еквадору, Кабо-Верде, Алжиру, Панами і навіть Іспанії.

Мессі переписує історію

Яскравий перформанс Ліонеля Мессі в першому турі дозволив йому не лише очолити таблицю голеадорів, а й зрівнятися з легендарним німецьким нападником Мирославом Клозе за загальною кількістю голів, забитих на чемпіонатах світу (по 16).

Одразу сім футболістів розпочали турнір із дублів. Першим це досягнення підкорилося американцю Фоларіну Балогуну в суботній грі проти Парагваю, а наступного дня його успіх повторив німець Кай Хаверц у поєдинку з Кюрасао. Згодом до них приєдналися швед Ясін Аярі, англієць Гаррі Кейн, норвежець Ерлінг Холанд, а також зірковий форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Справжньою ж сенсацією в цій компанії голеадорів став новозеландець Елайджа Джаст, який записав на свій рахунок дубль у ворота Ірану.

Таблиця найкращих бомбардирів ЧС-2026 після 1-го туру:

  • 3 голи – Ліонель Мессі (Аргентина)
  • 2 голи – Кай Хаверц (Німеччина), Ерлінг Холанд (Норвегія), Кіліан Мбаппе (Франція), Елайджа Джаст (Нова Зеландія), Ясін Аярі (Швеція), Фоларін Балогун (США), Гаррі Кейн (Англія)

Нагадаємо, що на минулому ЧС у Катарі-2022 найкращим бомбардиром став Мбаппе, який наколотив у ворота суперників вісім голів.

Раніше ми розповіли, як гравці Німеччини та Кюрасао здивували зворушливим вчинком на ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу Месси
Новини
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
Аналітика
Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла