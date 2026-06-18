Иордания, Панама, Бразилия или Испания? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места

Стартовый тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2026 определил первую промежуточную таблицу команд, занимающих третьи места в своих группах и борющихся за выход в 1/16 финала.

У кого сейчас больше всего шансов продолжить борьбу, а кто рискует вылететь — сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЧМ .

Кто претендует на место в топ-8

Поскольку обновленный формат чемпионата мира открывает путь в 1/16 финала только для восьми лучших сборных из этой категории, каждый забитый гол и набранное очко уже сейчас имеют решающее значение для дальнейшей судьбы команд.

На данный момент ситуация в сводной таблице чётко разделила претендентов на два лагеря: тех, кто набрал очки благодаря ничьим, и неудачников стартовых матчей.

Главными фаворитами на выход в плей-офф с третьего места пока являются команды, которым удалось сыграть вничью. Благодаря более высокой результативности лидируют Нидерланды, а Бразилия, Бельгия, Катар и Португалия идут следом с абсолютно одинаковыми показателями. Замыкает шестерку "мирных" сборных Испания, которая хоть и не забила, но и не пропустила.

В противовес им, другая шестерка команд начала турнир с поражений, что значительно осложняет их турнирное положение. Чехия и Эквадор пока закрывают топ-8 проходных мест.

Худшая ситуация наблюдается у Сенегала, Иордании и Турции, которые проиграли на старте с разницей в два мяча. К тому же турки не смогли забить ни одного гола.

Рейтинг команд, занявших третьи места после 1-го тура:

Нидерланды (Группа F) – 1 очко (разница мячей – 2:2) Бразилия (Группа C) – 1 (1:1) Бельгия (Группа G) – 1 (1:1) Катар (Группа B) – 1 (1:1) Португалия (Группа K) – 1 (1:1) Испания (Группа H) – 1 (0:0) Чехия (Группа A) – 0 (1:2) Эквадор (Группа E) – 0 (0:1) Панама (Группа L) – 0 (0:1) Сенегал (Группа I) – 0 (1:3) Иордания (Группа J) – 0 (1:3) Турция (Группа D) – 0 (0:2)

Отметим, что путёвки в 1/16 финала получат две лучшие сборные из каждой группы, а также 8 из 12-ти команд, занявших третьи места.