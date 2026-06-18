ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Стартовый раунд чемпионата мира-2026 в США, Мексике и Канаде официально завершился. Первые матчи в обновленном формате с участием 48 сборных принесли как ожидаемые победы фаворитов, так и громкие сенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Главное в первом туре

Действующий чемпион мира Аргентина уверенно начала защиту титула благодаря историческому хет-трику Лионеля Месси, который позволил ему сравняться с Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира.

Уверенные победы на старте одержали сборные Аргентины, Франции, Англии, США, Швеции и Норвегии. Самый крупный разгром первого тура устроила сборная Германии, которая не оставила камня на камне от обороны Кюрасао, забив в ворота соперника семь мячей.

В то же время сильные сборные Бразилии, Португалии и Бельгии не смогли набрать максимальное количество очков в своих матчах, довольствуясь лишь ничьими против упорных соперников, а Испания вообще сыграла в «сухую» ничью с абсолютным дебютантом турнира — Кабо-Верде.

Всего за неделю было сыграно 24 матча в 12 группах: 15 поединков завершились победой одной из команд, в ещё 9 встречах зафиксированы ничьи.

Группа А

Мексика – ЮАР – 2:0

Южная Корея – Чехия – 2:1

Мексика – 3 очка (разница мячей – 2:0) Южная Корея – 3 (2:1) Чехия – 0 (1:2) ЮАР – 0 (0:2)

Следующие матчи:

18 июня, 19:00. Чехия – ЮАР

19 июня, 4:00. Мексика – Республика Корея

25 июня, 4:00. ЮАР – Республика Корея

25 июня, 4:00. Чехия – Мексика

Группа B

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Катар – Швейцария – 1:1

Швейцария – 1 очко (разница голов – 1:1) Канада – 1 (1:1) Катар – 1 (1:1) Босния и Герцеговина – 1 (1:1)

Следующие матчи:

18 июня, 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина

19 июня, 1:00. Канада – Катар

24 июня, 22:00. Швейцария – Канада

24 июня, 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

Группа C

Бразилия – Марокко – 1:1

Гаити – Шотландия – 0:1

Шотландия – 3 очка (разница голов – 1:0) Марокко – 1 (1:1) Бразилия – 1 (1:1) Гаити – 0 (0:1)

Следующие матчи:

20 июня, 1:00. Шотландия – Марокко

20 июня, 3:30. Бразилия – Гаити

25 июня, 1:00. Марокко – Гаити

25 июня, 1:00. Шотландия – Бразилия

Группа D

США – Парагвай – 4:1

Австралия – Турция – 2:0

США – 3 очка (разница мячей – 4:1) Австралия – 3 (2:0) Турция – 0 (0:2) Парагвай – 0 (1:4)

Следующие матчи:

19 июня, 22:00. США – Австралия

20 июня, 6:00. Турция – Парагвай

26 июня, 5:00. Турция – США

26 июня, 5:00. Парагвай – Австралия

Группа E

Германия – Кюрасао – 7:1

Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0

Германия – 3 очка (разница голов – 7:1) Кот-д'Ивуар – 3 (1:0) Эквадор – 0 (0:1) Кюрасао – 0 (1:7)

Следующие матчи:

20 июня, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар

21 июня, 3:00. Эквадор – Кюрасао

25 июня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар

25 июня, 23:00. Эквадор – Германия

Группа F

Нидерланды – Япония – 2:2

Швеция – Тунис – 5:1

Швеция – 3 очка (разница голов – 5:1) Япония – 1 (2:2) Нидерланды – 1 (2:2) Тунис – 0 (1:5)

Следующие матчи:

20 июня, 20:00. Нидерланды – Швеция

21 июня, 7:00. Тунис – Япония

26 июня, 2:00. Тунис – Нидерланды

26 июня, 2:00. Япония – Швеция

Группа G

Бельгия – Египет – 1:1

Иран – Новая Зеландия – 2:2

Новая Зеландия — 1 очко (разница голов — 2:2) Иран – 1 (2:2) Бельгия – 1 (1:1) Египет – 1 (1:1)

Следующие матчи:

21 июня, 22:00. Бельгия – Иран

22 июня, 4:00. Новая Зеландия – Египет

27 июня, 6:00. Новая Зеландия – Бельгия

27 июня, 6:00. Египет – Иран

Группа H

Испания – Кабо-Верде – 0:0

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Уругвай – 1 очко (разница голов – 1:1) Саудовская Аравия – 1 (1:1) Испания – 1 (0:0) Кабо-Верде – 1 (0:0)

Следующие матчи:

21 июня, 19:00. Испания – Саудовская Аравия

22 июня, 1:00. Уругвай – Кабо-Верде

27 июня, 3:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27 июня, 3:00. Уругвай – Испания

Группа I

Франция – Сенегал – 3:1

Ирак – Норвегия – 1:4

Норвегия – 3 очка (разница мячей – 4:1) Франция – 3 (3:1) Сенегал – 0 (1:3) Ирак – 0 (1:4)

Следующие матчи:

23 июня, 0:00. Франция – Ирак

23 июня, 3:00. Норвегия – Сенегал

26 июня, 22:00. Норвегия – Франция

26 июня, 22:00. Сенегал – Ирак

Группа J

Аргентина – Алжир – 3:0

Австрия – Иордания – 3:1

Аргентина – 3 очка (разница мячей – 3:0) Австрия – 3 (3:1) Иордания – 0 (1:3) Алжир – 0 (0:3)

Следующие матчи:

22 июня, 20:00. Аргентина – Австрия

23 июня, 6:00. Иордания – Алжир

28 июня, 5:00. Алжир – Австрия

28 июня, 5:00. Иордания – Аргентина

Группа K

Португалия – ДР Конго – 1:1

Узбекистан – Колумбия – 1:3

Колумбия – 3 очка (разница голов – 3:1) ДР Конго – 1 (1:1) Португалия – 1 (1:1) Узбекистан – 0 (1:3)

Следующие матчи:

23 июня, 20:00. Португалия – Узбекистан

24 июня, 5:00. Колумбия – ДР Конго

28 июня, 2:30. Колумбия – Португалия

28 июня, 2:30. ДР Конго – Узбекистан

Группа L

Англия – Хорватия – 4:2

Гана – Панама – 1:0

Англия – 3 очка (разница голов – 4:2) Гана – 3 (1:0) Панама – 0 (0:1) Хорватия – 0 (2:4)

Следующие матчи:

23 июня, 23:00. Англия – Гана

24 июня, 2:00. Панама – Хорватия

28 июня, 0:00. Панама – Англия

28 июня, 0:00. Хорватия – Гана

В 1/16 финала выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь сильнейших команд, занявших третьи места.