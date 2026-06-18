ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей
Стартовый раунд чемпионата мира-2026 в США, Мексике и Канаде официально завершился. Первые матчи в обновленном формате с участием 48 сборных принесли как ожидаемые победы фаворитов, так и громкие сенсации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Главное в первом туре
Действующий чемпион мира Аргентина уверенно начала защиту титула благодаря историческому хет-трику Лионеля Месси, который позволил ему сравняться с Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира.
Уверенные победы на старте одержали сборные Аргентины, Франции, Англии, США, Швеции и Норвегии. Самый крупный разгром первого тура устроила сборная Германии, которая не оставила камня на камне от обороны Кюрасао, забив в ворота соперника семь мячей.
В то же время сильные сборные Бразилии, Португалии и Бельгии не смогли набрать максимальное количество очков в своих матчах, довольствуясь лишь ничьими против упорных соперников, а Испания вообще сыграла в «сухую» ничью с абсолютным дебютантом турнира — Кабо-Верде.
Всего за неделю было сыграно 24 матча в 12 группах: 15 поединков завершились победой одной из команд, в ещё 9 встречах зафиксированы ничьи.
Группа А
Мексика – ЮАР – 2:0
Южная Корея – Чехия – 2:1
- Мексика – 3 очка (разница мячей – 2:0)
- Южная Корея – 3 (2:1)
- Чехия – 0 (1:2)
- ЮАР – 0 (0:2)
Следующие матчи:
- 18 июня, 19:00. Чехия – ЮАР
- 19 июня, 4:00. Мексика – Республика Корея
- 25 июня, 4:00. ЮАР – Республика Корея
- 25 июня, 4:00. Чехия – Мексика
Группа B
Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
Катар – Швейцария – 1:1
- Швейцария – 1 очко (разница голов – 1:1)
- Канада – 1 (1:1)
- Катар – 1 (1:1)
- Босния и Герцеговина – 1 (1:1)
Следующие матчи:
- 18 июня, 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина
- 19 июня, 1:00. Канада – Катар
- 24 июня, 22:00. Швейцария – Канада
- 24 июня, 22:00. Босния и Герцеговина – Катар
Группа C
Бразилия – Марокко – 1:1
Гаити – Шотландия – 0:1
- Шотландия – 3 очка (разница голов – 1:0)
- Марокко – 1 (1:1)
- Бразилия – 1 (1:1)
- Гаити – 0 (0:1)
Следующие матчи:
- 20 июня, 1:00. Шотландия – Марокко
- 20 июня, 3:30. Бразилия – Гаити
- 25 июня, 1:00. Марокко – Гаити
- 25 июня, 1:00. Шотландия – Бразилия
Группа D
США – Парагвай – 4:1
Австралия – Турция – 2:0
- США – 3 очка (разница мячей – 4:1)
- Австралия – 3 (2:0)
- Турция – 0 (0:2)
- Парагвай – 0 (1:4)
Следующие матчи:
- 19 июня, 22:00. США – Австралия
- 20 июня, 6:00. Турция – Парагвай
- 26 июня, 5:00. Турция – США
- 26 июня, 5:00. Парагвай – Австралия
Группа E
Германия – Кюрасао – 7:1
Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0
- Германия – 3 очка (разница голов – 7:1)
- Кот-д'Ивуар – 3 (1:0)
- Эквадор – 0 (0:1)
- Кюрасао – 0 (1:7)
Следующие матчи:
- 20 июня, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
- 21 июня, 3:00. Эквадор – Кюрасао
- 25 июня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
- 25 июня, 23:00. Эквадор – Германия
Группа F
Нидерланды – Япония – 2:2
Швеция – Тунис – 5:1
- Швеция – 3 очка (разница голов – 5:1)
- Япония – 1 (2:2)
- Нидерланды – 1 (2:2)
- Тунис – 0 (1:5)
Следующие матчи:
- 20 июня, 20:00. Нидерланды – Швеция
- 21 июня, 7:00. Тунис – Япония
- 26 июня, 2:00. Тунис – Нидерланды
- 26 июня, 2:00. Япония – Швеция
Группа G
Бельгия – Египет – 1:1
Иран – Новая Зеландия – 2:2
- Новая Зеландия — 1 очко (разница голов — 2:2)
- Иран – 1 (2:2)
- Бельгия – 1 (1:1)
- Египет – 1 (1:1)
Следующие матчи:
- 21 июня, 22:00. Бельгия – Иран
- 22 июня, 4:00. Новая Зеландия – Египет
- 27 июня, 6:00. Новая Зеландия – Бельгия
- 27 июня, 6:00. Египет – Иран
Группа H
Испания – Кабо-Верде – 0:0
Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
- Уругвай – 1 очко (разница голов – 1:1)
- Саудовская Аравия – 1 (1:1)
- Испания – 1 (0:0)
- Кабо-Верде – 1 (0:0)
Следующие матчи:
- 21 июня, 19:00. Испания – Саудовская Аравия
- 22 июня, 1:00. Уругвай – Кабо-Верде
- 27 июня, 3:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
- 27 июня, 3:00. Уругвай – Испания
Группа I
Франция – Сенегал – 3:1
Ирак – Норвегия – 1:4
- Норвегия – 3 очка (разница мячей – 4:1)
- Франция – 3 (3:1)
- Сенегал – 0 (1:3)
- Ирак – 0 (1:4)
Следующие матчи:
- 23 июня, 0:00. Франция – Ирак
- 23 июня, 3:00. Норвегия – Сенегал
- 26 июня, 22:00. Норвегия – Франция
- 26 июня, 22:00. Сенегал – Ирак
Группа J
Аргентина – Алжир – 3:0
Австрия – Иордания – 3:1
- Аргентина – 3 очка (разница мячей – 3:0)
- Австрия – 3 (3:1)
- Иордания – 0 (1:3)
- Алжир – 0 (0:3)
Следующие матчи:
- 22 июня, 20:00. Аргентина – Австрия
- 23 июня, 6:00. Иордания – Алжир
- 28 июня, 5:00. Алжир – Австрия
- 28 июня, 5:00. Иордания – Аргентина
Группа K
Португалия – ДР Конго – 1:1
Узбекистан – Колумбия – 1:3
- Колумбия – 3 очка (разница голов – 3:1)
- ДР Конго – 1 (1:1)
- Португалия – 1 (1:1)
- Узбекистан – 0 (1:3)
Следующие матчи:
- 23 июня, 20:00. Португалия – Узбекистан
- 24 июня, 5:00. Колумбия – ДР Конго
- 28 июня, 2:30. Колумбия – Португалия
- 28 июня, 2:30. ДР Конго – Узбекистан
Группа L
Англия – Хорватия – 4:2
Гана – Панама – 1:0
- Англия – 3 очка (разница голов – 4:2)
- Гана – 3 (1:0)
- Панама – 0 (0:1)
- Хорватия – 0 (2:4)
Следующие матчи:
- 23 июня, 23:00. Англия – Гана
- 24 июня, 2:00. Панама – Хорватия
- 28 июня, 0:00. Панама – Англия
- 28 июня, 0:00. Хорватия – Гана
В 1/16 финала выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь сильнейших команд, занявших третьи места.
Ранее мы рассказали, какигроки из Германии и Кюрасао удивили всех трогательным поступкомна ЧМ-2026.