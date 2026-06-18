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ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

12:10 18.06.2026 Чт
4 мин
Неожиданные поражения и осечки лидеров на старте
aimg Андрей Костенко
ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей Чемпионат мира завершил первый раунд (фото: Getty Images)
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Стартовый раунд чемпионата мира-2026 в США, Мексике и Канаде официально завершился. Первые матчи в обновленном формате с участием 48 сборных принесли как ожидаемые победы фаворитов, так и громкие сенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

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Главное в первом туре

Действующий чемпион мира Аргентина уверенно начала защиту титула благодаря историческому хет-трику Лионеля Месси, который позволил ему сравняться с Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира.

Уверенные победы на старте одержали сборные Аргентины, Франции, Англии, США, Швеции и Норвегии. Самый крупный разгром первого тура устроила сборная Германии, которая не оставила камня на камне от обороны Кюрасао, забив в ворота соперника семь мячей.

В то же время сильные сборные Бразилии, Португалии и Бельгии не смогли набрать максимальное количество очков в своих матчах, довольствуясь лишь ничьими против упорных соперников, а Испания вообще сыграла в «сухую» ничью с абсолютным дебютантом турнира — Кабо-Верде.

Всего за неделю было сыграно 24 матча в 12 группах: 15 поединков завершились победой одной из команд, в ещё 9 встречах зафиксированы ничьи.

Группа А

Мексика – ЮАР – 2:0

Южная Корея – Чехия – 2:1

  1. Мексика – 3 очка (разница мячей – 2:0)
  2. Южная Корея – 3 (2:1)
  3. Чехия – 0 (1:2)
  4. ЮАР – 0 (0:2)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 18 июня, 19:00. Чехия – ЮАР
  • 19 июня, 4:00. Мексика – Республика Корея
  • 25 июня, 4:00. ЮАР – Республика Корея
  • 25 июня, 4:00. Чехия – Мексика

Группа B

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Катар – Швейцария – 1:1

  1. Швейцария – 1 очко (разница голов – 1:1)
  2. Канада – 1 (1:1)
  3. Катар – 1 (1:1)
  4. Босния и Герцеговина – 1 (1:1)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 18 июня, 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина
  • 19 июня, 1:00. Канада – Катар
  • 24 июня, 22:00. Швейцария – Канада
  • 24 июня, 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

Группа C

Бразилия – Марокко – 1:1

Гаити – Шотландия – 0:1

  1. Шотландия – 3 очка (разница голов – 1:0)
  2. Марокко – 1 (1:1)
  3. Бразилия – 1 (1:1)
  4. Гаити – 0 (0:1)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 20 июня, 1:00. Шотландия – Марокко
  • 20 июня, 3:30. Бразилия – Гаити
  • 25 июня, 1:00. Марокко – Гаити
  • 25 июня, 1:00. Шотландия – Бразилия

Группа D

США – Парагвай – 4:1

Австралия – Турция – 2:0

  1. США – 3 очка (разница мячей – 4:1)
  2. Австралия – 3 (2:0)
  3. Турция – 0 (0:2)
  4. Парагвай – 0 (1:4)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 19 июня, 22:00. США – Австралия
  • 20 июня, 6:00. Турция – Парагвай
  • 26 июня, 5:00. Турция – США
  • 26 июня, 5:00. Парагвай – Австралия

Группа E

Германия – Кюрасао – 7:1

Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0

  1. Германия – 3 очка (разница голов – 7:1)
  2. Кот-д'Ивуар – 3 (1:0)
  3. Эквадор – 0 (0:1)
  4. Кюрасао – 0 (1:7)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 20 июня, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
  • 21 июня, 3:00. Эквадор – Кюрасао
  • 25 июня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
  • 25 июня, 23:00. Эквадор – Германия

Группа F

Нидерланды – Япония – 2:2

Швеция – Тунис – 5:1

  1. Швеция – 3 очка (разница голов – 5:1)
  2. Япония – 1 (2:2)
  3. Нидерланды – 1 (2:2)
  4. Тунис – 0 (1:5)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 20 июня, 20:00. Нидерланды – Швеция
  • 21 июня, 7:00. Тунис – Япония
  • 26 июня, 2:00. Тунис – Нидерланды
  • 26 июня, 2:00. Япония – Швеция

Группа G

Бельгия – Египет – 1:1

Иран – Новая Зеландия – 2:2

  1. Новая Зеландия — 1 очко (разница голов — 2:2)
  2. Иран – 1 (2:2)
  3. Бельгия – 1 (1:1)
  4. Египет – 1 (1:1)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 21 июня, 22:00. Бельгия – Иран
  • 22 июня, 4:00. Новая Зеландия – Египет
  • 27 июня, 6:00. Новая Зеландия – Бельгия
  • 27 июня, 6:00. Египет – Иран

Группа H

Испания – Кабо-Верде – 0:0

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

  1. Уругвай – 1 очко (разница голов – 1:1)
  2. Саудовская Аравия – 1 (1:1)
  3. Испания – 1 (0:0)
  4. Кабо-Верде – 1 (0:0)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 21 июня, 19:00. Испания – Саудовская Аравия
  • 22 июня, 1:00. Уругвай – Кабо-Верде
  • 27 июня, 3:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
  • 27 июня, 3:00. Уругвай – Испания

Группа I

Франция – Сенегал – 3:1

Ирак – Норвегия – 1:4

  1. Норвегия – 3 очка (разница мячей – 4:1)
  2. Франция – 3 (3:1)
  3. Сенегал – 0 (1:3)
  4. Ирак – 0 (1:4)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 23 июня, 0:00. Франция – Ирак
  • 23 июня, 3:00. Норвегия – Сенегал
  • 26 июня, 22:00. Норвегия – Франция
  • 26 июня, 22:00. Сенегал – Ирак

Группа J

Аргентина – Алжир – 3:0

Австрия – Иордания – 3:1

  1. Аргентина – 3 очка (разница мячей – 3:0)
  2. Австрия – 3 (3:1)
  3. Иордания – 0 (1:3)
  4. Алжир – 0 (0:3)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 22 июня, 20:00. Аргентина – Австрия
  • 23 июня, 6:00. Иордания – Алжир
  • 28 июня, 5:00. Алжир – Австрия
  • 28 июня, 5:00. Иордания – Аргентина

Группа K

Португалия – ДР Конго – 1:1

Узбекистан – Колумбия – 1:3

  1. Колумбия – 3 очка (разница голов – 3:1)
  2. ДР Конго – 1 (1:1)
  3. Португалия – 1 (1:1)
  4. Узбекистан – 0 (1:3)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 23 июня, 20:00. Португалия – Узбекистан
  • 24 июня, 5:00. Колумбия – ДР Конго
  • 28 июня, 2:30. Колумбия – Португалия
  • 28 июня, 2:30. ДР Конго – Узбекистан

Группа L

Англия – Хорватия – 4:2

Гана – Панама – 1:0

  1. Англия – 3 очка (разница голов – 4:2)
  2. Гана – 3 (1:0)
  3. Панама – 0 (0:1)
  4. Хорватия – 0 (2:4)

ЧМ-2026: все результаты первого тура, таблицы групп и расписание следующих матчей

Следующие матчи:

  • 23 июня, 23:00. Англия – Гана
  • 24 июня, 2:00. Панама – Хорватия
  • 28 июня, 0:00. Панама – Англия
  • 28 июня, 0:00. Хорватия – Гана

В 1/16 финала выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь сильнейших команд, занявших третьи места.

Ранее мы рассказали, какигроки из Германии и Кюрасао удивили всех трогательным поступкомна ЧМ-2026.

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