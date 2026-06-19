Мексика в плей-офф и исторический разгром от Канады: старт второго раунда на ЧМ-2026 (видео)

На чемпионате мира-2026 завершились матчи второго тура в группах A и B. По итогам игрового дня определился первый участник стадии 1/16 финала, а сборная Канады переписала свою историю на чемпионатах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции на Megogo .

Группа А: Курьезный билет для Мексики и упущенная победа чехов

Мексика – Южная Корея – 1:0

Гол: Ромо, 50

Сборная Мексики одержала вторую подряд победу на домашнем турнире и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Судьбу противостояния решил единственный гол Луиса Ромо на 50-й минуте. Мексиканец воспользовался грубой ошибкой корейского голкипера Ким Син Гю, который выпустил мяч из рук, и поразил пустые ворота.

Чехия – ЮАР – 1:1

Голы: Садилек, 6 – Мокоена, 83 (с пенальти)

Чешская сборная не удержала победу над Южно-Африканской Республикой. Чехи быстро открыли счёт благодаря голу Михала Садилека уже на 6-й минуте, однако в конце встречи Тебохо Мокоена уверенно реализовал пенальти за игру рукой Павела Шульца в собственной штрафной площадке. Обе команды набрали свои первые очки на турнире.

Турнирная таблица группы А:

Мексика – 6 очков (разница мячей – 3:0) Южная Корея – 3 (2:2) Чехия – 1 (2:3) ЮАР – 1 (1:3)

Следующие матчи:

25 июня

4:00. ЮАР – Южная Корея

4:00. Чехия – Мексика

Группа B: Историческое разгрома Катара и триумф Швейцарии

Канада – Катар – 6:0

Голы: Ларин, 16, Дж. Дэвид, 29, 45+3, 90+2, Салиба, 64, Аль-Маннаи, 75 (автогол)

Удаления: Аль-Амин (Катар), 33 (прямая красная), Мадибо (Катар), 54 (прямая красная)

Канадцы одержали свою первую победу в истории выступлений на чемпионатах мира, устроив сопернику настоящую казнь. Главным героем встречи в Ванкувере стал Джонатан Дэвид, который оформил хет-трик. Катарцы доигрывали матч вдевятером после удалений Хомама Аль-Амина и Ассима Мадибо. Грубый фол последнего привёл к тяжёлой травме полузащитника Канады Исмаэля Коне, который покинул поле на носилках с переломом ноги и больше не сыграет на Мундиале. Помимо Дэвида, в воротах азиатской сборной отличились Кайл Ларин, Нейтан Салиба, а Мохаммад Аль-Маннаи забил автогол.

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Манзамби, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+6 – Махмич, 90+3

Удаление: Мухаремович (Босния и Герцеговина), 80 (прямая красная)

Матч превратился в бенефис "крестоносцев" во втором тайме. После "сухой" первой половины швейцарцы вышли вперед благодаря голу Йогана Манзамби на 74-й минуте. После удаления боснийца Тарика Мухаремовича за фол последней надежды Рубен Варгас удвоил преимущество, а впоследствии Манзамби оформил дубль. Босния ответила престижным голом Эрмина Махмича, но точку в матче с пенальти поставил капитан швейцарцев Гранит Джака.

Турнирная таблица группы В:

Канада – 4 очка (разница мячей – 7:1) Швейцария – 4 (5:2) Босния и Герцеговина – 1 (2:5) Катар – 1 (1:7)

Следующие матчи:

24 июня