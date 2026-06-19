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Мексика у плей-офф та історичний розгром від Канади: старт другого туру на ЧС-2026 (відео)

09:02 19.06.2026 Пт
3 хв
"Ацтеки" достроково виграла квартет, "кленові" забили шість голів дев'ятьом катарцям
aimg Андрій Костенко
Мексика у плей-офф та історичний розгром від Канади: старт другого туру на ЧС-2026 (відео) Канадець Джонатан Девід оформив хет-трик (фото: x.com/CANMNT_Official)
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На чемпіонаті світу-2026 завершилися поєдинки другого туру у групах A та B. За підсумками ігрового дня визначився перший учасник стадії 1/16 фіналу, а збірна Канади переписала власну історію на Мундіалях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляції на Megogo.

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Група А: Курйозний квиток для Мексики та втрачена перемога чехів

Мексика – Південна Корея – 1:0

Гол: Ромо, 50

Збірна Мексики здобула другу поспіль перемогу на домашньому турнірі та достроково гарантувала собі вихід у плей-офф з першого місця. Долю протистояння вирішив єдиний гол Луїса Ромо на 50-й хвилині. Мексиканець скористався грубою помилкою корейського голкіпера Кім Син Гю, який випустив м'яч із рук, і вразив порожні ворота.

Чехія – ПАР – 1:1

Голи: Саділек, 6 – Мокоена, 83 (з пенальті)

Чеська збірна не втримала перемогу над Південно-Африканською Республікою. Чехи швидко відкрили рахунок завдяки голу Міхала Саділека вже на 6-й хвилині, проте наприкінці зустрічі Тебохо Мокоена впевнено реалізував пенальті за гру рукою Павела Шульца у власному штрафному майданчику. Обидві команди набрали свої перші очки на турнірі.

Турнірна таблиця групи А:

  1. Мексика – 6 очок (різниця голів – 3:0)
  2. Південна Корея – 3 (2:2)
  3. Чехія – 1 (2:3)
  4. ПАР – 1 (1:3)

Мексика у плей-офф та історичний розгром від Канади: старт другого туру на ЧС-2026 (відео)

Наступні матчі:

25 червня

  • 4:00. ПАР – Південна Корея
  • 4:00. Чехія – Мексика

Група B: Історичний розтрощ Катару та бенефіс Швейцарії

Канада – Катар – 6:0

Голи: Ларін, 16, Дж. Девід, 29, 45+3, 90+2, Саліба, 64, Аль-Маннаї, 75 (автогол)

Вилучення: Аль-Амін (Катар), 33 (пряма червона), Мадібо (Катар), 54 (пряма червона)

Канадці здобули свою першу перемогу в історії виступів на чемпіонатах світу, влаштувавши супернику справжнє катування. Головним героєм зустрічі у Ванкувері став Джонатан Девід, який оформив хет-трик. Катарці завершували матч удев'ятьох після вилучень Хомама Аль-Аміна та Ассіма Мадібо. Грубий фол останнього призвів до важкої травми хавбека Канади Ісмаеля Коне, який залишив поле на ношах із переломом ноги й більше не зіграє на Мундіалі. Окрім Девіда, у воротах азійців розписалися Кайл Ларін, Нейтан Саліба, а Мохаммад Аль-Маннаї відзначився автоголом.

Швейцарія – Боснія і Герцеговина – 4:1

Голи: Манзамбі, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+6 – Махміч, 90+3

Вилучення: Мухаремовіч (Боснія і Герцеговина), 80 (пряма червона)

Матч перетворився на бенефіс "хрестоносців" у другому таймі. Після "сухої" першої половини швейцарці вийшли вперед завдяки голу Йогана Манзамбі на 74-й хвилині. Після вилучення боснійця Таріка Мухаремовіча за фол останньої надії, Рубен Варгас подвоїв перевагу, а згодом Манзамбі оформив дубль. Боснія відповіла голом престижу Ерміна Махміча, але крапку в матчі з пенальті поставив капітан швейцарців Граніт Джака.

Турнірна таблиця групи В:

  1. Канада – 4 очки (різниця голів – 7:1)
  2. Швейцарія – 4 (5:2)
  3. Боснія і Герцеговина – 1 (2:5)
  4. Катар – 1 (1:7)

Мексика у плей-офф та історичний розгром від Канади: старт другого туру на ЧС-2026 (відео)

Наступні матчі:

24 червня

  • 22:00. Швейцарія – Канада
  • 22:00. Боснія і Герцеговина – Катар

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