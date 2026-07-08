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Старт уже в июле: УПЛ удивила календарем первого тура нового сезона

13:30 08.07.2026 Ср
2 мин
Организаторы растянули стартовый тур на четыре дня и приготовили несколько неожиданных противостояний.
Малюгин Никита
Новый сезон действующий чемпион начнет матчем против "Кудривки" (Фото: shakhtar.com)

Дирекция Украинской Премьер-лиги официально утвердила даты и время начала всех поединков стартового тура чемпионата Украины сезона-2026/27. Новая кампания стартует в пятницу, 31 июля, и продлится до понедельника, 3 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Новый сезон откроет матч в пятницу, в котором "Заря" будет принимать "Колос". Еще две игры состоятся в субботу – "Кривбасс" сойдется с "Карпатами", а "Харьков" с "Вересом".

Наиболее насыщенным традиционно станет воскресенье, 2 августа – на этот день запланировано сразу три встречи, среди которых противостояние киевского "Динамо" и "Левого Берега" .

Действующий чемпион Украины, донецкий "Шахтер" , будет закрывать тур в понедельник выездным матчем против "Кудровки" .

Полный календарь стартового тура

31 июля (пятница)

  • "Заря" - "Колос" - 18:00

1 августа (суббота)

  • "Кривбасс" - "Карпаты" - 13:00
  • "Харьков" - "Верес" - 15:30

2 августа (воскресенье)

  • "Черноморец" - "Полесье" - 13:00
  • "Эпицентр" - "Оболонь" - 15:30
  • "Динамо" - "Левый Берег" - 18:00

3 августа (понедельник)

  • "Буковина" - ЛНЗ - 15:30
  • "Кудровка" - "Шахтер" - 18:00

Напомним, что ранее стал известен также полный календарь УПЛ сезона-2026/27. В заявке киевского "Динамо" на следующий сезон не нашлось места Андрею Ярмоленко. А ровенский "Верес" в межсезонье попал в скандал, избавившись от одного из лидеров.

Также Даниил Вереитин в авторской колонке для РБК-Украина разобрал финансовые успехи УПЛ ТВ и каких результатов официальный транслятор Украинской Премьер-лиги смог достичь за два года.

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