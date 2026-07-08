Старт уже в июле: УПЛ удивила календарем первого тура нового сезона

Дирекция Украинской Премьер-лиги официально утвердила даты и время начала всех поединков стартового тура чемпионата Украины сезона-2026/27. Новая кампания стартует в пятницу, 31 июля, и продлится до понедельника, 3 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .
Новый сезон откроет матч в пятницу, в котором "Заря" будет принимать "Колос". Еще две игры состоятся в субботу – "Кривбасс" сойдется с "Карпатами", а "Харьков" с "Вересом".
Наиболее насыщенным традиционно станет воскресенье, 2 августа – на этот день запланировано сразу три встречи, среди которых противостояние киевского "Динамо" и "Левого Берега" .
Действующий чемпион Украины, донецкий "Шахтер" , будет закрывать тур в понедельник выездным матчем против "Кудровки" .
31 июля (пятница)
1 августа (суббота)
2 августа (воскресенье)
3 августа (понедельник)
Напомним, что ранее стал известен также полный календарь УПЛ сезона-2026/27. В заявке киевского "Динамо" на следующий сезон не нашлось места Андрею Ярмоленко. А ровенский "Верес" в межсезонье попал в скандал, избавившись от одного из лидеров.
Также Даниил Вереитин в авторской колонке для РБК-Украина разобрал финансовые успехи УПЛ ТВ и каких результатов официальный транслятор Украинской Премьер-лиги смог достичь за два года.