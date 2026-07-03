"Динамо" подало заявку на сезон: Ярмоленко отсутствует

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Кто оказался вне списка

Пока в заявку "бело-синих" вошли 34 футболиста. Самой главной неожиданностью стал тот факт, что в обнародованном списке отсутствует лидер команды Андрей Ярмоленко. Кроме него, киевляне пока не внесли в заявку полузащитника Анхеля Торреса, нападающего Владислава Бленуце, а также новичка – голкипера Илью Ольхового.

Новые и старые лица

В то же время тренерский штаб привлек солидную группу исполнителей, вернувшихся из аренды.

В официальный список "бело-синих" снова вошли защитники Навин Малыш (№23) и Алексей Гусев (№20), полузащитники Валентин Рубчинский (№15), Роман Саленко (№17) и нидерландский легионер Джастин Лонвейк (№21), а также нападающий Владислав Герич. Отметим, что в прошлом сезоне все они получали игровую практику в других командах.

Отдельно стоит отметить появление в заявке новичков, пополнивших состав "бело-синих" во время летнего трансферного окна. Это нападающий Пьер Мунгенге (он выбрал себе 99-й номер) и защитник Томаш Кендзера (94-й).

Впрочем, повода для паники нет. Поскольку период дозаявок для клубов УПЛ открыт до первых чисел сентября, столичный гранд гарантированно успеет добавить всех необходимых исполнителей в ближайшее время.

Предварительная заявка "Динамо" на сезон-2026/27 (с номерами):

Вратари: Манько (33), Нещерет (35), Суркис (71).

Манько (33), Нещерет (35), Суркис (71). Защитники: Овчаренко (2), Попов (4), Коробов (13), Тимчик (18), Гусев (20), Малыш (23), Михавко (32), Захарченко (34), Беловар (40), Дубинчак (44), Тиаре (66), Кийдзора (90)

Овчаренко (2), Попов (4), Коробов (13), Тимчик (18), Гусев (20), Малыш (23), Михавко (32), Захарченко (34), Беловар (40), Дубинчак (44), Тиаре (66), Кийдзора (90) Полузащитники: Бражко (6), Пихаленок (8), Волошин (9), Шапаренко (10), Люсин (14), Рубчинский (15), Огундана (16), Саленко (17), Осипенко (19), Лонвейк (21), Кабаев (22), Буя (91).

Бражко (6), Пихаленок (8), Волошин (9), Шапаренко (10), Люсин (14), Рубчинский (15), Огундана (16), Саленко (17), Осипенко (19), Лонвейк (21), Кабаев (22), Буя (91). Нападающие: Герреро (11), Пономаренко (39), Герич (87), Мунгенге (99).

Когда стартует "Динамо"

Киевляне – первыми из украинских клубов откроют сезон-2026/27.

Уже в ближайший четверг, 9 июля, они сыграют в первом раунде квалификации Лиги Европы с румынской "Университатей" (Клуж). Поединок состоится в Польше на "Арене Люблин", где киевляне будут принимать соперников в континентальных турнирах. Ответный матч в Румынии пройдет через неделю – 16 июля.

В первом туре нового чемпионата УПЛ (базовая дата – 1 августа) "Динамо" на собственной арене примет другой столичный клуб – "Левый Берег".