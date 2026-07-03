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"Динамо" подало заявку на сезон: Ярмоленко отсутствует

15:54 03.07.2026 Пт
2 мин
В списке также – не все летние новички
aimg Андрей Костенко
"Динамо" подало заявку на сезон: Ярмоленко отсутствует Андрей Ярмоленко пока вне списка (фото: ФК "Динамо")
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На официальном сайте украинской Премьер-лиги (УПЛ) появилась предварительная заявка киевского "Динамо" на чемпионат Украины сезона-2026/27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Кто оказался вне списка

Пока в заявку "бело-синих" вошли 34 футболиста. Самой главной неожиданностью стал тот факт, что в обнародованном списке отсутствует лидер команды Андрей Ярмоленко. Кроме него, киевляне пока не внесли в заявку полузащитника Анхеля Торреса, нападающего Владислава Бленуце, а также новичка – голкипера Илью Ольхового.

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Новые и старые лица

В то же время тренерский штаб привлек солидную группу исполнителей, вернувшихся из аренды.

В официальный список "бело-синих" снова вошли защитники Навин Малыш (№23) и Алексей Гусев (№20), полузащитники Валентин Рубчинский (№15), Роман Саленко (№17) и нидерландский легионер Джастин Лонвейк (№21), а также нападающий Владислав Герич. Отметим, что в прошлом сезоне все они получали игровую практику в других командах.

Отдельно стоит отметить появление в заявке новичков, пополнивших состав "бело-синих" во время летнего трансферного окна. Это нападающий Пьер Мунгенге (он выбрал себе 99-й номер) и защитник Томаш Кендзера (94-й).

Впрочем, повода для паники нет. Поскольку период дозаявок для клубов УПЛ открыт до первых чисел сентября, столичный гранд гарантированно успеет добавить всех необходимых исполнителей в ближайшее время.

Предварительная заявка "Динамо" на сезон-2026/27 (с номерами):

  • Вратари: Манько (33), Нещерет (35), Суркис (71).
  • Защитники: Овчаренко (2), Попов (4), Коробов (13), Тимчик (18), Гусев (20), Малыш (23), Михавко (32), Захарченко (34), Беловар (40), Дубинчак (44), Тиаре (66), Кийдзора (90)
  • Полузащитники: Бражко (6), Пихаленок (8), Волошин (9), Шапаренко (10), Люсин (14), Рубчинский (15), Огундана (16), Саленко (17), Осипенко (19), Лонвейк (21), Кабаев (22), Буя (91).
  • Нападающие: Герреро (11), Пономаренко (39), Герич (87), Мунгенге (99).

Когда стартует "Динамо"

Киевляне – первыми из украинских клубов откроют сезон-2026/27.

Уже в ближайший четверг, 9 июля, они сыграют в первом раунде квалификации Лиги Европы с румынской "Университатей" (Клуж). Поединок состоится в Польше на "Арене Люблин", где киевляне будут принимать соперников в континентальных турнирах. Ответный матч в Румынии пройдет через неделю – 16 июля.

В первом туре нового чемпионата УПЛ (базовая дата – 1 августа) "Динамо" на собственной арене примет другой столичный клуб – "Левый Берег".

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