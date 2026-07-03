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Спорт »

"Динамо" подало заявку на сезон: Ярмоленко відсутній

15:54 03.07.2026 Пт
2 хв
У списку також – не всі новачки поточного літа
aimg Андрій Костенко
"Динамо" подало заявку на сезон: Ярмоленко відсутній Андрій Ярмоленко наразі поза списком (фото: ФК "Динамо")
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На офіційному сайті української Прем'єр-ліги (УПЛ) з'явилася попередня заявка київського "Динамо" на чемпіонат України сезону-2026/27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Хто опинився поза списком

Поки що до заявки "біло-синіх" увійшли 34 футболісти. Найголовнішою несподіванкою став той факт, що в оприлюдненому списку наразі відсутній лідер команди Андрій Ярмоленко. Окрім нього, кияни поки що не внесли до заявки півзахисника Анхеля Торреса, нападника Владислава Бленуце, а також новачка – голкіпера Іллю Ольхового.

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Нові та старі обличчя

Водночас тренерський штаб залучив солідну групу виконавців, які повернулися з оренд.

До офіційного списку "біло-синіх" знову увійшли захисники Навін Малиш (№23) та Олексій Гусєв (№20), півзахисники Валентин Рубчинський (№15), Роман Саленко (№17) та нідерландський легіонер Джастін Лонвейк (№21), а також нападник Владислав Герич (№87). Зазначимо, що минулого сезону всі вони отримували ігрову практику в інших командах.

Окремо варто відзначити появу в заявці новачків, які поповнили склад "біло-синіх" під час літнього трансферного вікна. Це – нападник П'єр Мунгенге (він обрав собі 99-й номер) та захисник Томаш Кендзьора (94-й).

Втім, приводу для паніки немає. Оскільки період дозаявок для клубів УПЛ відкритий аж до перших чисел вересня, столичний гранд гарантовано встигне додати всіх необхідних виконавців найближчим часом.

Попередня заявка "Динамо" на сезон-2026/27 (з номерами):

  • Воротарі: Манько (33), Нещерет (35), Суркіс (71).
  • Захисники: Вівчаренко (2), Попов (4), Коробов (13), Тимчик (18), Гусєв (20), Малиш (23), Михавко (32), Захарченко (34), Біловар (40), Дубінчак (44), Тіаре (66), Дикий (90), Кендзьора (94).
  • Півзахисники: Бражко (6), Піхальонок (8), Волошин (9), Шапаренко (10), Люсін (14), Рубчинський (15), Огундана (16), Саленко (17), Осипенко (19), Лонвейк (21), Кабаєв (22), Буяльський (29), Редушко (70), Михайленко (91).
  • Нападники: Герреро (11), Пономаренко (39), Герич (87), Мунгенге (99).

Коли стартує "Динамо"

Кияни – першими з українських клубів відкриють сезон-2026/27.

Уже в найближчий четвер, 9 липня, вони зіграють в першому раунді кваліфікації Ліги Європи з румунською "Університатею" (Клуж). Поєдинок відбудеться у Польщі, на "Арені Люблін", де кияни прийматимуть суперників у континентальних турнірах. Матч-відповідь в Румунії пройде за тиждень – 16 липня.

У першому турі нового чемпіонату УПЛ (базова дата – 1 серпня) "Динамо" на власній арені прийме інший столичний клуб – "Лівий Берег".

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