Старт уже в липні: УПЛ здивувала календарем першого туру нового сезону

Дирекція Української Прем'єр-ліги офіційно затвердила дати та час початку всіх поєдинків стартового туру чемпіонату України сезону-2026/27. Нова кампанія стартує у п'ятницю, 31 липня, і триватиме до понеділка, 3 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Новий сезон відкриє матч у п'ятницю, в якому "Зоря" прийматиме "Колос". Ще дві гри відбудуться в суботу – "Кривбас" зійдеться з "Карпатами", а "Харків" з "Вересом".
Найбільш насиченою традиційно стане неділя, 2 серпня - на цей день заплановано одразу три зустрічі, серед яких протистояння київського "Динамо" та "Лівого Берега".
Чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", закриватиме тур у понеділок виїзним матчем проти "Кудрівки".
31 липня (п'ятниця)
1 серпня (субота)
2 серпня (неділя)
3 серпня (понеділок)
Нагадаємо, що раніше став відомий також повний календар УПЛ сезону-2026/27. В заявці київського "Динамо" на наступний сезон не знайшлось місця Андрію Ярмоленку. А рівненський "Верес" в міжсезоння потрапив у скандал, позбувшись одного з лідерів.
Також Данило Вереітін в авторській колонці для РБК-Україна розібрав фінансові успіхи УПЛ ТБ, та яких результатів офіційний транслятор Української Прем'єр-ліги зміг досягти за два роки.