UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Старт уже в липні: УПЛ здивувала календарем першого туру нового сезону

13:30 08.07.2026 Ср
2 хв
Організатори розтягнули стартовий тур на чотири дні та приготували кілька несподіваних протистоянь
Малюгін Микита
Новий сезон чинний чемпіон почне матчем проти "Кудрівки" (Фото: shakhtar.com)

Дирекція Української Прем'єр-ліги офіційно затвердила дати та час початку всіх поєдинків стартового туру чемпіонату України сезону-2026/27. Нова кампанія стартує у п'ятницю, 31 липня, і триватиме до понеділка, 3 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Новий сезон відкриє матч у п'ятницю, в якому "Зоря" прийматиме "Колос". Ще дві гри відбудуться в суботу – "Кривбас" зійдеться з "Карпатами", а "Харків" з "Вересом".

Найбільш насиченою традиційно стане неділя, 2 серпня - на цей день заплановано одразу три зустрічі, серед яких протистояння київського "Динамо" та "Лівого Берега".

Чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", закриватиме тур у понеділок виїзним матчем проти "Кудрівки".

Повний календар стартового туру

31 липня (п'ятниця)

  • "Зоря" - "Колос" - 18:00

1 серпня (субота)

  • "Кривбас" - "Карпати" - 13:00
  • "Харків" - "Верес" - 15:30

2 серпня (неділя)

  • "Чорноморець" - "Полісся" - 13:00
  • "Епіцентр" - "Оболонь" - 15:30
  • "Динамо" - "Лівий Берег" - 18:00

3 серпня (понеділок)

  • "Буковина" - ЛНЗ - 15:30
  • "Кудрівка" - "Шахтар" - 18:00

Нагадаємо, що раніше став відомий також повний календар УПЛ сезону-2026/27. В заявці київського "Динамо" на наступний сезон не знайшлось місця Андрію Ярмоленку. А рівненський "Верес" в міжсезоння потрапив у скандал, позбувшись одного з лідерів.

Також Данило Вереітін в авторській колонці для РБК-Україна розібрав фінансові успіхи УПЛ ТБ, та яких результатів офіційний транслятор Української Прем'єр-ліги зміг досягти за два роки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДинамоУПЛШахтарФутбол