УПЛ презентувала календар сезону-2026/27: коли відбудуться "Класичні" та хто стартує першим
Українська Прем'єр-ліга офіційно представила календар чемпіонату України на сезон-2026/27. Старт змагань заплановано на 1 серпня, а боротьба за золоті медалі триватиме до 4 червня 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Старт чемпіонату: хто з ким грає
Чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", свій шлях у новому сезоні розпочне матчем проти "Кудрівки". Водночас київське "Динамо" в першому турі зійдеться в дербі з "Лівим Берегом".
Розклад матчів 1-го туру (базова дата – 1 серпня):
- "Кривбас" – "Карпати"
- "Буковина" – ЛНЗ
- "Динамо" – "Лівий Берег"
- "Зоря" – "Колос"
- "Харків" – "Верес"
- "Кудрівка" – "Шахтар"
- "Чорноморець" – "Полісся"
- "Епіцентр" – "Оболонь"
Коли "Класичне"
Принципові протистояння між грандами вітчизняного футболу – "Шахтарем" та "Динамо" – вболівальники побачать у 12-му та 27-му турах:
- 12-й тур (7 листопада): "Шахтар" – "Динамо"
- 27-й тур (15 травня): "Динамо" – "Шахтар"
Ключові дати сезону
Сезон розділений на дві частини зимовою перервою. До середини грудня команди встигнуть провести 16 турів, після чого чемпіонат піде на паузу. Базова дата завершення 16-го туру – 12 грудня.
Раніше ми повідомили, як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27.