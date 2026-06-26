"Динамо" краще за "Шахтар": УПЛ оголосила символічну збірну сезону-2025/26

Українська Прем'єр-ліга офіційно оприлюднила символічну збірну чемпіонату-2025/26. Рейтинг був сформований на основі показників гравців у збірних турів протягом усього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Хто увійшов до збірної

Київське "Динамо" стало лідером за кількістю представників у списку, делегувавши трьох гравців: захисника Олександра Караваєва, півзахисника Віталія Буяльського та форварда Матвія Пономаренка.

Донецький "Шахтар" представлений двома футболістами – вінгером Проспером Обахом (який першу частину кампанії провів за ЛНЗ) та атакувальним хавбеком Педріньйо. Також по два гравці до символічної збірної відрядили львівські "Карпати" та черкаський ЛНЗ.

Склад символічної збірної УПЛ-2025/26:

Воротар: Назар Домчак ("Карпати")

Назар Домчак ("Карпати") Захисники: Олександр Караваєв ("Динамо"), Олег Горін (ЛНЗ), Едуард Сарапій ("Полісся"), Орест Кузик (ЛНЗ)

Олександр Караваєв ("Динамо"), Олег Горін (ЛНЗ), Едуард Сарапій ("Полісся"), Орест Кузик (ЛНЗ) Півзахисники: Педріньйо ("Шахтар"), Віталій Буяльський ("Динамо"), Бруніньйо ("Карпати")

Педріньйо ("Шахтар"), Віталій Буяльський ("Динамо"), Бруніньйо ("Карпати") Нападники: Проспер Обах ("Шахтар"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Глейкер Мендоза ("Кривбас")

Лідери індивідуального заліку

За даними УПЛ, протягом сезону до збірних турів потрапляли 165 різних футболістів, а оцінки від експертів отримували загалом 332 гравці.

Найвищі індивідуальні показники за підсумками сезону продемонстрували:

Едуард Сарапій ("Полісся") – 250 балів Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 230 Віталій Буяльський ("Динамо") – 195 Бруніньйо ("Карпати") – 173 Проспер Обах (ЛНЗ, "Шахтар") – 169 Олександр Караваєв ("Динамо") – 168

Найчастіше до символічної збірної туру включали Едуарда Сарапія (7 разів) та Глейкера Мендозу (6).