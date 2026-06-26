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"Динамо" краще за "Шахтар": УПЛ оголосила символічну збірну сезону-2025/26

15:26 26.06.2026 Пт
2 хв
У команду найсильніших гравців потрапили представники семи клубів
aimg Андрій Костенко
"Динамо" краще за "Шахтар": УПЛ оголосила символічну збірну сезону-2025/26 Футболісти вітчизняних грандів склали основу символічної збірної (фото: ФК "Динамо")
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Українська Прем'єр-ліга офіційно оприлюднила символічну збірну чемпіонату-2025/26. Рейтинг був сформований на основі показників гравців у збірних турів протягом усього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

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Хто увійшов до збірної

Київське "Динамо" стало лідером за кількістю представників у списку, делегувавши трьох гравців: захисника Олександра Караваєва, півзахисника Віталія Буяльського та форварда Матвія Пономаренка.

Донецький "Шахтар" представлений двома футболістами – вінгером Проспером Обахом (який першу частину кампанії провів за ЛНЗ) та атакувальним хавбеком Педріньйо. Також по два гравці до символічної збірної відрядили львівські "Карпати" та черкаський ЛНЗ.

Склад символічної збірної УПЛ-2025/26:

  • Воротар: Назар Домчак ("Карпати")
  • Захисники: Олександр Караваєв ("Динамо"), Олег Горін (ЛНЗ), Едуард Сарапій ("Полісся"), Орест Кузик (ЛНЗ)
  • Півзахисники: Педріньйо ("Шахтар"), Віталій Буяльський ("Динамо"), Бруніньйо ("Карпати")
  • Нападники: Проспер Обах ("Шахтар"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Глейкер Мендоза ("Кривбас")

&quot;Динамо&quot; краще за &quot;Шахтар&quot;: УПЛ оголосила символічну збірну сезону-2025/26

Лідери індивідуального заліку

За даними УПЛ, протягом сезону до збірних турів потрапляли 165 різних футболістів, а оцінки від експертів отримували загалом 332 гравці.

Найвищі індивідуальні показники за підсумками сезону продемонстрували:

  1. Едуард Сарапій ("Полісся") – 250 балів
  2. Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 230
  3. Віталій Буяльський ("Динамо") – 195
  4. Бруніньйо ("Карпати") – 173
  5. Проспер Обах (ЛНЗ, "Шахтар") – 169
  6. Олександр Караваєв ("Динамо") – 168

Найчастіше до символічної збірної туру включали Едуарда Сарапія (7 разів) та Глейкера Мендозу (6).

Раніше розповідали про гучний трансфер київського "Динамо", яке безкоштовно підписало зіркового форварда з французького ПСЖ.

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