"Динамо" лучше "Шахтера": УПЛ объявила символическую сборную сезона-2025/26
Украинская Премьер-лига официально обнародовала символическую сборную чемпионата-2025/26. Рейтинг был сформирован на основе показателей игроков в сборных туров в течение всего сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .
Кто вошел в сборную
Киевское "Динамо" стало лидером по количеству представителей в списке, делегировав трех игроков: защитника Александра Караваева, полузащитника Виталия Буяльского и форварда Матвея Пономаренко.
Донецкий "Шахтер" представлен двумя футболистами - вингером Проспером Обахом (первую часть кампании провел по ЛНЗ) и атакующим хавбеком Педриньо. Также по два игрока в символическую сборную отправили львовские "Карпаты" и черкасский ЛНЗ.
Состав символической сборной УПЛ-2025/26:
- Вратарь: Назар Домчак ("Карпаты")
- Защитники: Александр Караваев ("Динамо"), Олег Горин (ЛНЗ), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Орест Кузык (ЛНЗ)
- Полузащитники: Педриньо ("Шахтер"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Бруниньо ("Карпаты")
- Нападающие: Проспер Обах ("Шахтер"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Глейкер Мендоза ("Кривбасс")
Лидеры индивидуального зачета
По данным УПЛ, в течение сезона в сборные туров попадали 165 различных футболистов, а оценки от экспертов получали в общей сложности 332 игрока.
Самые высокие индивидуальные показатели по итогам сезона продемонстрировали:
- Эдуард Сарапий ("Полесье") – 250 баллов
- Глейкер Мендоза ("Кривбасс") – 230
- Виталий Буяльский ("Динамо") – 195
- Бруниньо ("Карпаты") – 173
- Проспер Обах (ЛНЗ, "Шахтер") – 169
- Александр Караваев ("Динамо") – 168
Чаще всего в символическую сборную тура включали Эдуарда Сарапия (7 раз) и Глейкера Мендозу (6).
Ранее рассказывали о громком трансфере киевского "Динамо", которое бесплатно подписало звездного форварда из французского ПСЖ .