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УПЛ презентовала календарь сезона-2026/27: когда состоятся "Классические" и кто стартует первым

21:37 26.06.2026 Пт
1 мин
"Шахтер" начнет защиту титула выездным матчем, а "Динамо" проведет столичное дерби
aimg Андрей Костенко
УПЛ презентовала календарь сезона-2026/27: когда состоятся "Классические" и кто стартует первым "Шахтер" и "Динамо" встретятся в ноябре (фото: ФК "Динамо")
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Украинская Премьер-лига официально представила календарь чемпионата Украины на сезон-2026/27. Старт соревнований запланирован на 1 августа, а борьба за золотые медали продлится до 4 июня 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

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Старт чемпионата: кто с кем играет

Действующий чемпион Украины, донецкий "Шахтер", свой путь в новом сезоне начнет матчем против "Кудровки". В то же время киевское "Динамо" в первом туре сойдется в дерби с "Левым Берегом".

Расписание матчей 1-го тура (базовая дата – 1 августа):

  • "Кривбасс" – "Карпаты"
  • "Буковина" – ЛНЗ
  • "Динамо" – "Левый Берег"
  • "Заря" – "Колос"
  • "Харьков" – "Верес"
  • "Кудровка" – "Шахтер"
  • "Черноморец" – "Полесье"
  • "Эпицентр" – "Оболонь"

Когда "Классическое"

Принципиальные противостояния между грандами отечественного футбола – "Шахтером" и "Динамо" – болельщики увидят в 12-м и 27-м турах:

  • 12-й тур (7 ноября): "Шахтер" – "Динамо"
  • 27-й тур (15 мая): "Динамо" – "Шахтер"

Ключевые даты сезона

Сезон разделен на две части зимним перерывом. К середине декабря команды успеют провести 16 туров, после чего пойдет чемпионат на паузу. Базовая дата завершения 16-го тура – 12 декабря.

Ранее мы сообщили, как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27.

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