Скандальный матч в Париже: Олейникова проиграла россиянке и выбыла из Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Александра Олейникова завершила свой исторический путь на Открытом чемпионате Франции, уступив в третьем раунде "нейтральной" россиянке Диане Шнайдер.
Поединок против 23-й ракетки мира Дианы Шнайдер имел бешеный градус напряжения еще до своего начала.
Накануне встречи Олейникова устроила громкий демарш: Александра пришла на пресс-конференцию со снимками, где россиянка щеголяет на пропагандистском турнире от "Газпрома" в Санкт-Петербурге.
Тогда украинка жестко заявила, что играть против таких атлеток - это то же самое, что играть для офицеров гестапо.
Сама игра началась по сценарию Александры, ведь она вела в первом сете 3:0.
Однако более опытная Шнайдер вернулась в игру, сравняла счет (5:5) и вырвала победу в партии. Во втором сете украинка потеряла нить игры, сумев взять лишь один гейм.
Матч продолжался почти полтора часа. Олейникова выполнила единственный эйс в игре и спасла 6 из 12 брейкпойнтов.
Однако россиянка преобладала по количеству активно выигранных мячей (25:20) и допустила меньшее количество невынужденных ошибок (23 против 28 у украинки).
Несмотря на поражение, Олейникова покидает Париж с расправленными плечами и личным рекордом карьеры.
Она впервые в жизни одержала победы в основной сетке турниров серии Grand Slam, успешно преодолев стартовые раунды.
Ролан Гаррос-2026 продолжает радовать украинских болельщиков, несмотря на вылет Олейниковой и обидное поражение Юлии Стародубцевой, которая ранее также остановилась в шаге от рекорда.
В четвертом раунде (1/8 финала) престижного грунтового мэйджора Украину будут представлять две звездные теннисистки - Элина Свитолина и Марта Костюк.
Свои суперсложные матчи за выход в четвертьфинал девушки проведут в воскресенье, 31 мая:
Если обе украинки одержат победы в своих встречах, они сформируют очное украинское дерби на стадии 1/4 финала французского чемпионата, что гарантирует нашей стране место в полуфинале.
