Скандальный матч в Париже: Олейникова проиграла россиянке и выбыла из Ролан Гаррос

Политический скандал и драма на корте

Поединок против 23-й ракетки мира Дианы Шнайдер имел бешеный градус напряжения еще до своего начала.

Накануне встречи Олейникова устроила громкий демарш: Александра пришла на пресс-конференцию со снимками, где россиянка щеголяет на пропагандистском турнире от "Газпрома" в Санкт-Петербурге.

Тогда украинка жестко заявила, что играть против таких атлеток - это то же самое, что играть для офицеров гестапо.

Сама игра началась по сценарию Александры, ведь она вела в первом сете 3:0.

Однако более опытная Шнайдер вернулась в игру, сравняла счет (5:5) и вырвала победу в партии. Во втором сете украинка потеряла нить игры, сумев взять лишь один гейм.

Матч продолжался почти полтора часа. Олейникова выполнила единственный эйс в игре и спасла 6 из 12 брейкпойнтов.

Однако россиянка преобладала по количеству активно выигранных мячей (25:20) и допустила меньшее количество невынужденных ошибок (23 против 28 у украинки).

Несмотря на поражение, Олейникова покидает Париж с расправленными плечами и личным рекордом карьеры.

Она впервые в жизни одержала победы в основной сетке турниров серии Grand Slam, успешно преодолев стартовые раунды.

Что ждет Украину в 1/8 финала

Ролан Гаррос-2026 продолжает радовать украинских болельщиков, несмотря на вылет Олейниковой и обидное поражение Юлии Стародубцевой, которая ранее также остановилась в шаге от рекорда.

В четвертом раунде (1/8 финала) престижного грунтового мэйджора Украину будут представлять две звездные теннисистки - Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свои суперсложные матчи за выход в четвертьфинал девушки проведут в воскресенье, 31 мая:

Свитолина выйдет на корт против швейцарки Белинды Бенчич.

Костюк сразится с лидером мирового рейтинга Игой Швьонтек.

Если обе украинки одержат победы в своих встречах, они сформируют очное украинское дерби на стадии 1/4 финала французского чемпионата, что гарантирует нашей стране место в полуфинале.