Скандальний матч у Парижі: Олійникова програла росіянці та вибула з Ролан Гаррос

Українська тенісистка Олександра Олійникова завершила свій історичний шлях на Відкритому чемпіонаті Франції, поступившись у третьому раунді "нейтральній" росіянці Діані Шнайдер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Поєдинок проти 23-ї ракетки світу Діани Шнайдер мав шалений градус напруги ще до свого початку.
Напередодні зустрічі Олійникова влаштувала гучний демарш: Олександра прийшла на пресконференцію зі знімками, де росіянка хизується на пропагандистському турнірі від "Газпрому" в Санкт-Петербурзі.
Тоді українка жорстко заявила, що грати проти таких атлеток - це те саме, що грати для офіцерів гестапо.
Сама гра розпочалася за сценарієм Олександри, адже вона вела у першому сеті 3:0.
Проте досвідченіша Шнайдер повернулася в гру, зрівняла рахунок (5:5) і вирвала перемогу в партії. У другому сеті українка втратила нитку гри, зумівши взяти лише один гейм.
Матч тривав майже півтори години. Олійникова виконала єдиний ейс у грі та врятувала 6 із 12 брейкпойнтів.
Проте росіянка переважала за кількістю активно виграних м'ячів (25:20) та припустилася меншої кількості невимушених помилок (23 проти 28 в українки).
Попри поразку, Олійникова залишає Париж із розправленими плечима та особистим рекордом кар'єри.
Вона вперше у житті здобула перемоги в основній сітці турнірів серії Grand Slam, успішно подолавши стартові раунди.
Ролан Гаррос-2026 продовжує радувати українських уболівальників, попри виліт Олійникової та прикру поразку Юлії Стародубцевої, яка раніше також зупинилася за крок від рекорду.
У четвертому раунді (1/8 фіналу) престижного ґрунтового мейджору Україну представлятимуть дві зіркові тенісистки - Еліна Світоліна та Марта Костюк.
Свої суперскладні матчі за вихід до чвертьфіналу дівчата проведуть у неділю, 31 травня:
Якщо обидві українки здобудуть перемоги у своїх зустрічах, вони сформують очне українське дербі на стадії 1/4 фіналу французького чемпіонату, що гарантує нашій країні місце у півфіналі.
