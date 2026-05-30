Скандальний матч у Парижі: Олійникова програла росіянці та вибула з Ролан Гаррос

Політичний скандал та драма на корті

Поєдинок проти 23-ї ракетки світу Діани Шнайдер мав шалений градус напруги ще до свого початку.

Напередодні зустрічі Олійникова влаштувала гучний демарш: Олександра прийшла на пресконференцію зі знімками, де росіянка хизується на пропагандистському турнірі від "Газпрому" в Санкт-Петербурзі.

Тоді українка жорстко заявила, що грати проти таких атлеток - це те саме, що грати для офіцерів гестапо.

Сама гра розпочалася за сценарієм Олександри, адже вона вела у першому сеті 3:0.

Проте досвідченіша Шнайдер повернулася в гру, зрівняла рахунок (5:5) і вирвала перемогу в партії. У другому сеті українка втратила нитку гри, зумівши взяти лише один гейм.

Матч тривав майже півтори години. Олійникова виконала єдиний ейс у грі та врятувала 6 із 12 брейкпойнтів.

Проте росіянка переважала за кількістю активно виграних м'ячів (25:20) та припустилася меншої кількості невимушених помилок (23 проти 28 в українки).

Попри поразку, Олійникова залишає Париж із розправленими плечима та особистим рекордом кар'єри.

Вона вперше у житті здобула перемоги в основній сітці турнірів серії Grand Slam, успішно подолавши стартові раунди.

Що чекає на Україну в 1/8 фіналу

Ролан Гаррос-2026 продовжує радувати українських уболівальників, попри виліт Олійникової та прикру поразку Юлії Стародубцевої, яка раніше також зупинилася за крок від рекорду.

У четвертому раунді (1/8 фіналу) престижного ґрунтового мейджору Україну представлятимуть дві зіркові тенісистки - Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Свої суперскладні матчі за вихід до чвертьфіналу дівчата проведуть у неділю, 31 травня:

Світоліна вийде на корт проти швейцарки Белінди Бенчич.

Костюк битиметься з лідеркою світового рейтингу Ігою Швьонтек.

Якщо обидві українки здобудуть перемоги у своїх зустрічах, вони сформують очне українське дербі на стадії 1/4 фіналу французького чемпіонату, що гарантує нашій країні місце у півфіналі.