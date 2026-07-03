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Скандал на ЧМ-2026: ФИФА выступила с заявлением о незасчитанном голе Хорватии (видео момента)

13:27 03.07.2026 Пт
2 мин
Судьбу драматического поединка плей-офф решила космическая технология
aimg Андрей Костенко
Сборная Хорватии в отчаянии (фото: x.com/HNS_CFF)

Драматический поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Хорватии завершился громким скандалом в компенсированное время. Точку в жарких спорах по поводу отмененного гола хорватов, который мог полностью изменить судьбу путевки в следующий раунд, пришлось ставить Международной федерации футбола (ФИФА).

Графика "сердцебиения" в эфире

На 90+13-й минуте встречи защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол отправил мяч в сетку ворот португальцев. Казалось, хорваты совершили невероятный камбэк, однако после длительного просмотра ВАР главный арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

Как пояснили в ФИФА, принять верное решение судейской бригаде помогла новейшая технология Connected Ball Technology, интегрированная в официальный мяч мундиаля – Trionда.

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"Согласно данным, полученным с помощью технологии Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, было доказано, что Игорь Матанович коснулся мяча, прежде чем тот достиг Марио Пашалича (находившегося в офсайде), что позволило арбитру правильно определить офсайд и отменить гол", - говорится в заявлении.

Специальные высокотехнологичные датчики IMU, размещенные внутри мяча, способны улавливать любое, даже наименее заметное касание. Во время телевизионной трансляции этот контакт отразился для зрителей посредством специального "графического изображения сердцебиения". Благодаря этому, судьи получили беспрецедентный объем точных данных в режиме реального времени для быстрых решений.

Что дальше на ЧМ-2026

Благодаря упразднению гола на 13-й добавленной минуте сборная Португалии удержала победу со счетом 2:1 и успешно преодолела первый раунд плей-офф.

Теперь команду Криштиану Роналду ждет суперпринципиальное пиренейское дерби. В рамках 1/8 финала португальцы скрестят оружие со сборной Испании. Поединок запланирован на понедельник, 6 июля. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф.

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