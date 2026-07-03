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Роналду установил новые рекорды, Модрич – помог: достижение легенд на чемпионате мира-2026

11:08 03.07.2026 Пт
3 мин
Очное противостояние суперветеранов превратилось в уникальный парад футбольного долголетия
aimg Андрей Костенко
Роналду установил новые рекорды, Модрич – помог: достижение легенд на чемпионате мира-2026 Криштиану Роналду не останавливается (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Хорватии вошел в историю мирового футбола благодаря уникальным достижениям лидеров команд. Криштиану Роналду и Лука Модрич переписали державшиеся десятилетиями рекорды Мундиалей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистические данные Opta.

Как Криш превзошел легендарного Шилтона

Появившись в стартовом составе своей команды на поединок с хорватами, Роналду официально стал старейшим футболистом в истории плей-офф чемпионатов мира. К моменту игры португальскому нападающему исполнился 41 год и 147 дней.

Этим достижением Криштиану побил рекорд легендарного английского голкипера Питера Шилтона, державшегося с ЧМ-1990 (тогда вратарь сыграл в матче на вылет в возрасте 40 лет и 292 дня). Кроме того, Роналду стал старейшим футболистом, когда-либо получавшим награду "Игрок матча" (Player of the Match) в плей-офф мировых первенств.

Роналду установил новые рекорды, Модрич – помог: достижение легенд на чемпионате мира-2026

Криштиану Роналду и Лука Модрич (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Историческое достижение Модрича

Не менее эпическим стал выход на поле легенды хорватской сборной Луки Модрича. Полузащитник отыграл поединок в возрасте 40 лет и 296 дней.

Благодаря этому Модрич также опередил Шилтона и стал вторым старейшим игроком в истории матчей на вылет на ЧМ.

Кроме того, поединок Португалия – Хорватия стал первым в истории чемпионатов мира, когда на поле в рамках одного противостояния плей-офф сошлись сразу два полевых футболиста старше 40 лет.

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Голевые вершины CR7 и абсолютное величие

Реализованный пенальти во втором тайме позволил Роналду покорить еще несколько статистических вершин:

  • Он стал старейшим автором гола в истории плей-офф ЧМ (41 год и 147 дней), существенно превзойдя достижение своего экс-партнера по сборной Пепе, который забивал на ЧМ-2022 в 39 лет и 283 дня.
  • Это первый гол в карьере Роналду в плей-офф мировых первенств. Несмотря на то, что португалец принимает участие уже в шестом мундиале (повторение абсолютного рекорда, который он делит с Лионелем Месси), ранее он отмечался только в группах.
  • Общее количество голов в профессиональной карьере Криштиану достигло отметки 976.
  • Голы на больших форумах. Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 25 или более голов в финальных частях двух главных турниров для сборных – чемпионатах мира и Европы вместе взятых.

Этот мундиаль станет последним крупным турниром в карьере 41-летнего нападающего в составе национальной сборной. Поскольку Португалия прошла дальше, у Криштиану будет шанс обновить собственные возрастные рекорды в 1/8 финала против Испании, который состоится 6 июля.

Ранее ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф.

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