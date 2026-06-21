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Спорт »

Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 года

13:18 21.06.2026 Вс
4 мин
Джеко, Роналду, Модрич и их товарищи по команде убеждены: 40 лет для футболиста - это не приговор
aimg Даниил Вереитин
Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 года Криштиану Роналду разочарован первым матчем на ЧМ-2026 (фото: Getty Images)
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На чемпионате мира по футболу 2026 года уже стартовал второй тур группового этапа, и даже определились первые участники плей-офф. Но особое внимание привлекают игроки, которые доказывают: пределов физического развития организма просто не существует. Быть топ-футболистом можно и в 40 лет. Примеры? Да целых 7!

РБК-Украина рассказывает о самых возрастных футболистах ЧМ-2026 в формате импровизированного хит-парада.

Криштиану Роналду, 41 год, Португалия

Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 годаКриштиану Роналду (фото: Getty Images)

Роналду недавно заявил, что, по его ощущениям, возраст его организма - 28 лет. Португалец вкладывает миллионы в свое тело и физическую форму, поэтому неудивительно, что в 41 год он по-прежнему играет на высшем уровне.

Правда, болельщики сборной Португалии от этого не в восторге: после первого матча против ДР Конго стало популярным мнение, что Роналду скорее мешает партнерам, чем помогает.

Лука Модрич, 40 лет, Хорватия

Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 годаЛука Модрич вместе с партнерами (фото: Getty Images)

Для Модрича это уже шестой чемпионат мира, но, похоже, это его не особо беспокоит. Он был одним из лучших игроков "Милана" в прошлом сезоне, сыграв 37 матчей во всех турнирах. На счету хорвата - 2 гола и 3 голевые передачи, но его влияние на игру "миланцев" было существенным.

Как и у Роналду, первый матч на ЧМ-2026 для Модрича сложился не очень удачно: в игре с Англией он привел к пенальти в свои ворота уже на 12-й минуте, с опозданием выбивая мяч перед Мадуэке. Впрочем, верим, что Модрич исправится в следующих матчах.

Эдин Джеко, 40 лет, Босния и Герцеговина

Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 годаЭдин Джеко (фото: Боснийская ассоциация футбола)

Джеко прошлый сезон начинал в "Фиорентине", а зимой перешел в "Шальке" и помог немецкой команде вернуться в Бундеслигу. В 12 матчах Эдин забил 6 мячей. Итог: "Шальке" снова в элите, Джеко в порядке, а вот боснийцам пока тяжело на чемпионате мира… Хотя Эдин сыграл всего 64 минуты, да и то во втором матче.

Мануэль Нойер, 40 лет, Германия

Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 годаМануэль Нойер (фото: DFB.de)

Нойер - легенда сборной Германии. Правда, его завершение карьеры в "Бундестиме" напоминает прощальное турне группы Scorpions. Во время Евро-2024 Нойер говорил: "Это все, я заканчиваю выступления за сборную после этого турнира".

Как видите, решение было пересмотрено. Сейчас же ситуация повторяется: Нойер продолжает уверять, что после ЧМ-2026 собирается уйти из сборной. На Евро-2028, если Германия туда попадет, мы его, мол, не увидим.

Интересно, что на чемпионатах мира Нойер сыграл 21 матч, пропустил 17 мячей, но в 7 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Возинья, 40 лет, Кабо-Верде

Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 годаВозинья (фото: Getty Images)

Главная звезда этого чемпионата мира. Вратарь из Кабо-Верде приехал никому не известным игроком, но его яркое выступление в матче против Испании сделало его настоящей звездой.

С 46 тысяч подписчиков в Instagram его популярность за несколько дней выросла до 14,6 млн! Сложно сказать, как это повлияет на дальнейшую карьеру вратаря (40 лет - солидный возраст), но это уже точно одна из самых ярких историй этого чемпионата мира.

Фернандо Муслера, 40 лет

Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 годаФернандо Муслера (фото: Ассоциация футбола Уругвая)

Муслера - представитель уругвайского поколения, которое помнит великолепный чемпионат мира 2010 года. Помимо Суареса, Форлана и Година звездой той команды был и Муслера, который тогда на групповом этапе не пропустил ни одного мяча. Повторить это достижение на текущем чемпионате мира Фернандо уже не сможет - он пропустил гол от Саудовской Аравии.

Эрнан Галиндес, 39 лет, Эквадор

Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 годаЭрнан Галиндес (фото: Федерация футбола Эквадора)

Еще один вратарь, но с менее звездным статусом. Вы удивитесь, но за сборную Эквадора этот игрок начал выступать только в 2021 году. Всю свою клубную карьеру Галиндес провел в южноамериканских клубах, а на чемпионате мира дебютировал в 2022 году.

Лионель Месси, 38 лет, Аргентина

Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 годаЛионель Месси (фото: Аргентинская футбольная ассоциация)

Легендарный аргентинец отказывается стареть - хет-трик в первом матче против Алжира вновь заставил говорить о величии Месси. Да, его стиль игры изменился: уже нет ураганных проходов и обводок половины команды соперника. Нынешний Месси делает ставку на точность и дальность ударов. И, как показал матч с Алжиром, эта стратегия работает отлично.

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