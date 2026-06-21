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Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026

13:18 21.06.2026 Нд
4 хв
Джеко, Роналду, Модрич та їхні компаньйони переконані: 40 років для футболіста — не вирок
aimg Данило Вереітін
Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026 Кріштіану Роналду розчарований першим матчем на ЧС-2026 (фото: Getty Images)
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На чемпіонаті світу з футболу 2026 вже стартував другий тур групового етапу і навіть визначилися перші учасники плей-оф. Але особливу увагу приковують гравці, які доводять: меж фізичного розвитку організму просто не існує. Бути топ-футболістом можна і в 40 років. Приклади? Та аж цілих 7!

РБК-Україна розповідає про найстарших футболістів ЧС-2026 в форматі імпровізованого хіт-параду.

Кріштіану Роналду, 41 рік, Португалія

Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026Кріштіану Роналду (фото: Getty Images)

Роналду нещодавно сказав, що за його відчуттями, вік його організму – 28 років. Португалець інвестує мільйони у своє тіло та фізичну форму, тому не дивно, що у 41 рік він все ще грає на найвищому рівні.

Щоправда, вболівальники збірної Португалії від цього не в захваті: після першого матчу проти ДР Конго популярною стала думка, що Роналду швидше заважає партнерам, ніж допомагає.

Лука Модрич, 40 років, Хорватія

Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026Лука Модрич разом з партнерами (фото: Getty Images)

Для Модрича це вже шостий чемпіонат світу, але здається, це його не дуже турбує. Він був одним з найкращих гравців “Мілану” у минулому сезоні, зігравши 37 матчів в усіх турнірах. Доробок хорвата – 2 голи та 3 асисти, але вплив на дії футболістів Мілану був суттєвим.

Як і Роналду, перший матч на ЧС-2026 для Модрича вийшов не дуже вдалим: у грі із Англією він привіз пенальті у свої ворота вже на 12-й хвилині, із запізненням вибиваючи м’яч перед Мадуеке. Утім, віримо, що Модрич виправиться у наступних матчах.

Едін Джеко, 40 років, Боснія і Герцеговина

Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026Едін Джеко (фото: Боснійська Асоціація футболу)

Джеко минулий сезон починав у Фіорентині, а взимку перейшов до Шальке і допоміг німецькій команді повернутися до Бундесліги. В 12 матчах Едін забив 6 м’ячів. Як підсумок: Шальке знову в еліті, Джеко в порядку, а от боснійцям поки важко на мундіалі… Хоча Едін зіграв лише 64 хвилини та й то, в другому матчі.

Мануель Ноєр, 40 років, Німеччина

Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026Мануель Ноєр (фото:DFB.de)

Ноєр – легенда збірної Німеччини. Щоправда, його завершення кар’єри у Бундестім нагадує прощальний тур гурту Scorpions. Під час Євро-2024 Ноєр казав: “Це все, я завершую виступи у збірній після цього турніру”.

Як бачите, рішення було переглянуто. Нині ж ситуація повторюється: Ноєр продовжує запевняти, що після ЧС-2026 збирається піти зі збірної. На Євро-2028, якщо Німеччина туди потрапить, ми його, мовляв, не побачимо.

Цікаво, що на чемпіонатах світу Ноєр зіграв 21 матч, пропустив 17 м’ячів, але 7 матчів відстояв насухо.

Возінья, 40 років, Кабо-Верде

Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026Возінья (фото: Getty Images)

Головна зірка цього мундіалю. Голкіпер з Кабо-Верде приїхав нікому невідомим гравцем, але його яскравий виступ в матчі проти Іспанії зробив його справжньою зіркою. З 46 тисяч підписників в Instagram його популярність за кілька днів зросла до 14,6 млн! Складно сказати, як це вплине на подальшу кар’єру воротаря (40 років – солідний вік), але це вже точно одна з найяскравіших історій цього мундіалю.

Фернандо Муслера, 40 років

Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026Фернандо Муслера (фото: Асоціація футболу Уругваю)

Муслера – представник уругвайського покоління, яке пам’ятає чудовий мундіаль 2010 року. Окрім Суареса, Форлана та Годіна зіркою тієї команди був і Муслера, який тоді в груповому етапі не пропустив жодного м’яча. Повторити цє досягнення на поточному чемпіонаті світу Фернандо вже не зможе – він пропустив від Саудівської Аравії.

Ернан Галіндес, 39 років, Еквадор

Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026Ернан Галіндес (фото: Федерація футболу Еквадору)

Ще один голкіпер, але менше зіркового статусу. Ви здивуєтеся, але за збірну Еквадору цей гравець почав виступати лише в 2021 році. Усю свою клубну кар’єру Галіндес провів у південноамериканських клубах, а на чемпіонаті світу дебютував у 2022 році.

Ліонель Мессі, 38 років, Аргентина

Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026Ліонель Мессі (фото: Аргентинська футбольна асоціація)

Легендарний аргентинець відмовляється старіти – хет-трик у першому матчі проти Алжиру знову змусив говорити про велич Мессі. Так, його стиль гри змінився: вже немає ураганних проходів і обіграшу половини команди суперника. Нинішній Мессі робить ставку на точність та дальність ударів. І як показав матч із Алжиром, ця стратегія працює відмінно.

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