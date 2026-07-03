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Роналду встановив нові рекорди, Модріч – допоміг: досягнення легенд на чемпіонаті світу-2026

11:08 03.07.2026 Пт
3 хв
Очне протистояння суперветеранів перетворилося на унікальний парад футбольного довголіття
aimg Андрій Костенко
Роналду встановив нові рекорди, Модріч – допоміг: досягнення легенд на чемпіонаті світу-2026 Кріштіану Роналду не зупиняється (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Португалії та Хорватії увійшов у історію світового футболу завдяки унікальним досягненням лідерів команд. Кріштіану Роналду та Лука Модріч переписали рекорди Мундіалів, які трималися десятиліттями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичні дані Opta.

Як Кріш перевершив легендарного Шилтона

З'явившись у стартовому складі своєї команди на поєдинок з хорватами, Роналду офіційно став найстаршим футболістом в історії плей-офф чемпіонатів світу. На момент гри португальському нападнику виповнився 41 рік і 147 днів.

Цим досягненням Кріштіану побив рекорд легендарного англійського голкіпера Пітера Шилтона, який тримався з ЧС-1990 (тоді воротар зіграв у матчі на виліт у віці 40 років і 292 дні). Крім того, Роналду став найстаршим футболістом, який коли-небудь отримував нагороду "Гравець матчу" (Player of the Match) у плей-офф світових першостей.

Роналду встановив нові рекорди, Модріч – допоміг: досягнення легенд на чемпіонаті світу-2026

Кріштіану Роналду та Лука Модріч (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Історичне досягнення Модріча

Не менш епічним став вихід на поле легенди хорватської збірної Луки Модріча. Півзахисник відіграв поєдинок у віці 40 років і 296 днів.

Завдяки цьому Модріч також випередив Шилтона і став другим найстаршим гравцем в історії матчів на виліт на ЧС.

Крім того, поєдинок Португалія – Хорватія став першим у історії чемпіонатів світу, коли на полі в рамках одного протистояння плей-офф зійшлися одразу два польові футболісти віком понад 40 років.

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Гольові вершини CR7 та абсолютна велич

Реалізований пенальті у другому таймі дозволив Роналду підкорити ще кілька статистичних вершин:

  • Він став найстаршим автором голу в історії плей-офф ЧС (41 рік і 147 днів), суттєво перевершивши досягнення свого екс-партнера по збірній Пепе, який забивав на ЧС-2022 у 39 років і 283 дні.
  • Це перший гол у кар'єрі Роналду в плей-офф світових першостей. Попри те, що португалець бере участь уже в шостому мундіалі поспіль (повторення абсолютного рекорду, який він ділить із Ліонелем Мессі), раніше він відзначався лише в групах.
  • Загальна кількість голів у професійній кар'єрі Кріштіану досягла позначки 976.
  • Голи на великих форумах. Роналду став першим футболістом в історії, якому вдалося забити 25 або більше голів у фінальних частинах двох найголовніших турнірів для збірних – чемпіонатах світу та Європи разом узятих.

Цей мундіаль стане останнім великим турніром у кар'єрі 41-річного нападника у складі національної збірної. Оскільки Португалія пройшла далі, Кріштіану матиме шанс оновити власні ж вікові рекорди в 1/8 фіналу проти Іспанії, який відбудеться 6 липня.

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