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Камбек Роналду, офсайд из крикета и уверенный шаг Швейцарии на ЧМ-2026 (видео)

09:56 03.07.2026 Пт
3 мин
Судьба путевки в 1/8 финала решилась на 90+13-й минуте после вмешательства новейших технологий
aimg Андрей Костенко
Камбек Роналду, офсайд из крикета и уверенный шаг Швейцарии на ЧМ-2026 (видео) Роналду и Португалия идут дальше (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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В ночь на 3 июля на чемпионате мира-2026 прошли очередные поединки 1/16 финала. Болельщики увидели сверхдраматическое противостояние Португалии и Хорватии с развязкой на последних секундах, а также уверенный триумф сборной Швейцарии в матче против Алжира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции матчей на Megogo.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Роналду, 68 (с пенальти), Рамуш, 90+4 – Перишич, 53

Швейцария – Алжир – 2:0

Голы: Эмболо, 10, Ндое, 46

Бенефис Роналду и драма Хорватии с ВАР

Первая в истории встреча этих сборных на Мундиалях превратилась в настоящий триллер. Первый тайм прошел по инициативе португальцев, но открыть счет после перерыва удалось Хорватии – на 53-й минуте Иван Перишич замкнул навес Йосипа Станишича. Через мгновение хорваты забили второй раз усилиями Матановича, но гол отменили из-за офсайда.

Главным героем вечера стал капитан португальцев Криштиану Роналду. Сначала арбитры отменили его взятие ворот, но на 68-й минуте 41-летний форвард хладнокровно реализовал пенальти, сравнив счет. На 90+4-й минуте Гонсалу Рамуш после паса Рафаэля Леау вывел Португалию вперед.

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Безумная развязка состоялась на 90+13-й минуте: защитник хорватов Йошко Гвардиол отправил мяч в сетку и мог перевести игру в экстратаймы. Однако новая микрочиповая технология, взятая из крикета, зафиксировала едва заметный контакт с мячом Игоря Матановича в развитии атаки. Это автоматически поставило Гвардиола в офсайд – гол отменили и Португалия удержала победу.

Два гола в ворота Зидана

В другом ночном матче сборная Швейцарии уверенно разобралась с Алжиром. Европейцы сняли все вопросы за счет двух скорых голов на старте каждого из таймов.

Уже на 10-й минуте Брель Эмболо отличился после паса Иоганна Манзамби. А на первой минуте второго тайма Дан Ндое воспользовался ошибкой алжирской обороны и сильным ударом под левую стойку удвоил преимущество. Сын легендарного Зинедина Зидана – Люка Зидан, защищавший ворота Алжира, спасти команду не смог.

Благодаря этому успеху Швейцария в четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала чемпионатов мира. На трех предыдущих мундиалях швейцарцы вылетали именно на этой стадии.

Кто с кем сыграет в 1/8 финала

Сборная Португалии образовала суперпару 1/8 финала, где ее соперником станет Испания, накануне разгромившая Австрию (3:0). Этот мегаматч состоится в понедельник, 6 июля, в 22.00 по киевскому времени.

Швейцария своего следующего оппонента узнает в ночь на субботу, 4 июля – им станет победитель противостояния между сборными Колумбии и Ганы.

Ранее мы рассказали, как юношеская сборная Украины обыграла Сербию на Евро-2026 и вышла на чемпионат мира.

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